Lembra-se de John Travolta assim? Veja como está hoje, aos 69 anos

De ‘Grease’ a ‘Pulp Fiction’, passando pela trilogia ‘Olha quem Fala’, John Travolta é um nome incontornável da indústria de Hollywood. Aos 69 anos, foi presença em palco na cerimónia dos Óscares de 2023, num momento comovente em que teve de conter as lágrimas.

O ator emocionou-se ao introduzir no espetáculo o momento de homenagem a profissionais da indústria que já partiram. Entre eles estavam Olivia Newton-John, com quem contracenou no filme ‘Grease’, e Kirstie Alley, com quem protagonizou ‘Olha Quem Fala’. Ambas morreram em 2022.

