Lembra-se de Kathleen Turner? Veja como está uma das mulheres mais sexy do cinema aos 68 anos

O thriller erótico ‘Body Heat’ (Noites Escaldantes) fez dela uma estrela nos anos 80 e, além de uma atriz marcante, passou a ser também um dos ‘sex symbol’ daquela década. Kathleen Turner somou, de seguida, vários êxitos de bilheteira.

Alguns dos papéis mais memoráveis da atriz foram ao lado de Michael Douglas no filme “Em Busca da Esmeralda Perdida” e “A Joia do Nilo”, duas longas-metragem de aventura, e em “A Guerra das Rosas”, uma comédia negra. Foi também a voz de Jessica Rabbit no famoso filme 'Quem tramou Roger Rabbit'.

Os fãs da série Friends recordam também a atriz pelo seu papel de pai de Chandler, Charles, que vestia a pele da ‘drag queen’ Helena Handbasket. A cocriadora da série, Marta Kauffman, admitiu no ano passado que a personagem era transexual e que se arrepende de, naquela época, ser sempre tratado por “ele” e “o pai”. Por sua vez, Kathleen Turner disse ao The Guardian que, na altura, não tinha noção de que estaria a tomar o papel de alguém e que nunca foi considerado contratar um transexual ou ‘drag queen’ para o papel.

Aos 68 anos, a atriz está de volta no papel da influenciadora política Dita Beard, na série 'White House Plumbers', da HBO.