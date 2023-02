Lembra-se dos Eurythmics? Veja como são hoje, aos 68 e 70 anos

Annie Lennox e Dave Stewart posicionaram-se na cena musical nos anos 70 enquanto músicos de rock, não imaginando que viriam a ser um dos maiores símbolos da música eletrónica das décadas de 80 e 90.

Uma das curiosidades da banda passa pelo cruzamento da vida amorosa com o trabalho. Na década de 70, Annie e Dave eram um casal. Separaram-se, mas continuaram unidos na música. E alcançaram o estatuto de superestrelas, sendo hoje nomes incontornáveis da história da pop moderna e da música eletrónica.

Até hoje, o tema mais conhecido da dupla britânica - Sweet Dreams (Are Made of This) – é reconhecido e tocado em todo o mundo. Venderam 75 milhões de álbuns e ganharam vários galardões de relevo.

Percorra a galeria acima para ver como estão hoje os músicos aos 68 e 70 anos. Aproveite também para recordar os videoclipes mais famosos da banda.