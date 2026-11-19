Fonte: Agência Lusa

A Anthropic deverá arrecadar cerca de 79,4 mil milhões de dólares (72,4 mil milhões de euros) na oferta pública de venda hoje, superando a SpaceX, segundo cálculos da AFP baseados em números da empresa norte-americana de inteligência artificial (IA).

Quanto vai arrecadar a Anthropic com a entrada em bolsa?

A empresa líder de IA, que será avaliada em cerca de 1,5 biliões de dólares, deverá estrear-se hoje no índice Nasdaq, em Nova Iorque.

Impulsionada por uma procura muito forte, a criadora da IA Claude fixou o preço das suas ações em 83 dólares, acima da faixa anteriormente comunicada, segundo a imprensa norte-americana.

Como é que a operação da Anthropic supera o recorde da SpaceX?

O montante é quase inédito, apesar do contexto agitado em torno da IA nos mercados.

A oferta de ações da SpaceX em junho angariou 75 mil milhões de dólares. O montante subiu mais tarde para 86,2 mil milhões de dólares, após os bancos terem exercido a opção de compra de mais ações.

A Anthropic previu a mesma possibilidade, o que representaria cerca de 12,2 mil milhões de dólares adicionais, caso seja exercida na totalidade.