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Tecnologia desenvolvida em Portugal promete identificar infeções e qual o antibiótico indicado em tempo recorde
IOL
Há 32 min
Fonte: Lusa

Uma tecnologia desenvolvida por um consórcio liderado pela ALS permite identificar bactérias e o antibiótico adequado em cerca de uma hora

Uma tecnologia que permite em cerca de uma hora identificar a bactéria que está a provocar uma infeção e o antibiótico mais adequado para a combater foi desenvolvida por um consórcio liderado pela ALS, a partir de Tondela.

“Enquanto laboratório que presta serviços para variadas áreas, notámos a ausência de tecnologias ou de métodos que permitissem gerar informação de forma mais rápida, mais atempada, e que, por vezes, até pudesse ser descentralizada”, disse à agência Lusa o coordenador do projeto, Josué Carvalho.

O dispositivo InviDx®, desenvolvido pelo consórcio liderado pela ALS no âmbito do projeto SMARTgNOSTICS, será apresentado publicamente na quarta-feira, no Porto de Leixões, assinalando a transição desta tecnologia do laboratório para o limiar da aplicação clínica e da vigilância multissetorial da resistência antimicrobiana.

Como funciona a tecnologia que identifica infeções em cerca de uma hora?

A ideia foi, segundo Josué Carvalho, desenvolver uma tecnologia que permitisse “fazer os testes no local onde estão as amostras, não ter que centralizar tudo nos laboratórios”.

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“No caso das infeções urinárias, quase toda a prescrição de antibióticos é feita de forma empírica. O antibiótico é prescrito somente com a sintomatologia, com a observação do paciente, mas sem ter efetivamente um resultado da microbiologia”, referiu.

Desta forma, não se sabe “qual é a bactéria presente, se há ou não um perfil de resistência associado à bactéria que está presente e que está a causar infeção”.

A existir, essa informação “é muito lenta”, explicou o responsável, exemplificando que os resultados de uma urocultura (no caso das infeções urinárias) podem demorar 48 ou 72 horas.

“O que nos propusemos foi condensar toda a cadeia de geração de informação que é útil para os clínicos e a fazê-lo, no máximo, dentro de uma hora”, frisou.

O dispositivo pode ser utilizado fora dos grandes laboratórios?

O dispositivo InviDx® também permite mais descentralização: “Não carece de grande especialização dos técnicos para que possamos quase democratizar o acesso a esta informação”.

Quando começa a ser testada a tecnologia em doentes?

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O primeiro estudo clínico com o InviDx® aprovado será realizado na Unidade Local de Saúde (ULS) da Cova da Beira, dedicado às infeções do trato urinário, onde os profissionais já foram treinados a usar a tecnologia.

“Mas estas tecnologias são agora escaláveis e transferíveis para outro tipo de infeções”, sublinhou Josué Carvalho.

A tecnologia poderá identificar outros tipos de infeção?

No horizonte está já o desenvolvimento de “painéis para infeções respiratórias, para sépsis, para doenças sexualmente transmissíveis, sempre usando a mesma tecnologia subjacente, com as mesmas vantagens que já estão associadas ao teste de infeções urinárias”, e também em outras unidades de saúde.

O dispositivo já pode ser utilizado para diagnóstico humano?

Este ensaio clínico na ULS da Cova da Beira é parte do processo que poderá levar à autorização de comercialização para diagnóstico humano.

“Não obstante, a tecnologia já está disponível apenas para investigação (Research Use Only). Investigadores que têm organismos de vigilância, laboratórios de referência, já podem usar a tecnologia, não para diagnóstico humano, mas para gerar dados, por exemplo, para reportes de epidemiologia, vigilância”, explicou.

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Como pode ajudar a combater a resistência aos antibióticos?

Uma das aplicações para esta tecnologia é “a vigilância da resistência aos antibióticos em águas residuais, algo que a União Europeia também tem vindo a trabalhar bastante”, acrescentou.

O consórcio liderado pela ALS integra também o International Iberian Nanotechnology Laboratory, a Universidade do Minho, o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, a empresa Soluções, Projetos e Máquinas, a TecMinho, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e a multinacional Fresenius Kabi.

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