António Costa: “O que ficou decidido ontem, ficou decidido. Hoje é um novo dia"

O primeiro-ministro disse hoje que não teme receber um telefonema do Presidente da República, quando questionado sobre a decisão de rejeitar a demissão de João Galamba, acrescentando que a vida política “é muito menos ficção” do que se julga.

“A vida política é muito menos ficção do que aquilo que tradicionalmente julgam. É muito mais normal. Eu nunca temo receber nenhum telefonema do senhor Presidente da República. É sempre um gosto receber um telefonema do senhor Presidente da República”, afirmou António Costa na sua primeira intervenção no âmbito da iniciativa ‘Governo + Próximo’, que decorre hoje e quinta-feira no distrito de Braga.

“Estou certo [de] que ele, não estando aqui em Braga, está também com o seu coração em Braga, porque, como sabemos, foi até presidente da Assembleia Municipal de um dos municípios deste distrito, tem raízes familiares neste distrito e acompanhará com grande proximidade, seguramente, este ‘Governo Mais Próximo’ no distrito de Braga”, acrescentou, em declarações aos jornalistas.

O primeiro-ministro, acompanhado pela ministra da Habitação, visitou, na manhã de hoje, uma empresa do Grupo Casais, em Braga, ligada à indústria da construção civil, dando início a dois dias da iniciativa “Governo + Próximo”, estando previstas mais de 90 iniciativas com a presença de quase todo o Governo, que culminará, na quinta-feira, com a realização do Conselho de Ministros neste distrito.

As perguntas dos jornalistas foram todas sobre a situação política atual do país, depois de o primeiro-ministro ter anunciado, na noite de terça-feira, que não aceitou o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, decisão da qual o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou discordar.

Apesar da insistência dos jornalistas sobre que implicações é que a decisão de rejeitar a demissão de João Galamba poderia acarretar, ou de como fica a relação entre Belém e São Bento, António Costa evitou responder diretamente, dizendo que o Governo está “focado em trabalhar”.

“Hoje e amanhã [quinta-feira] todos os membros do Governo desenvolverão, no conjunto do distrito, múltiplas atividades ligadas ao seu próprio setor. E é nisto que o Governo está focado, que é trabalhar. As coisas que foram decididas ontem [terça-feira], ontem ficaram decididas. Hoje é um novo dia e é um dia que começamos a trabalhar e seguiremos a trabalhar nos próximos dias”, afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que “cada dia é um dia”.

“O que ficou decidido ontem, ficou decidido. Hoje é um novo dia e é um dia de trabalho focado no distrito de Braga. São dois dias em que o Governo aqui estará neste programa do ‘Governo + Próximo’”, sublinhou, acrescentando que o Governo “estará centrado na resolução e no acompanhamento das soluções para o distrito, que é um dos grandes motores da nossa economia, responsável por 11% das exportações. Um Conselho de Ministros que será marcado pela regulamentação da agenda do trabalho digno que entrou em vigor no passado dia 1”.

Questionado sobre o facto de o ministro das Infraestruturas, João Galamba, não estar hoje em nenhuma das iniciativas do Governo, António Costa respondeu que na quinta-feira já estará presente.

“Amanhã já terá [agenda]. Ontem foi ontem, hoje é um novo dia. Olhe para o céu, está tão bonito. Adeus”, respondeu o primeiro-ministro, após a insistência dos jornalistas.

Nos últimos dias, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, tem estado envolvido numa polémica com o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, demitido há uma semana, sobre informações à Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP.

O caso envolveu denúncias contra Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil com informações classificadas, já depois de ter sido demitido, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS) na recuperação desse computador.