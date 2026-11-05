"Um dos dias mais difíceis da sua vida desportiva": António José Seguro despede-se de Cristiano Ronaldo com mensagem emotiva
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Ronaldo anunciou o fim do percurso na Seleção e António José Seguro agradeceu-lhe, em nome de Portugal, tudo o que fez pelo país
O Presidente da República, António José Seguro, agradeceu hoje a Cristiano Ronaldo "a forma como representou a seleção nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo mundo".
Esta mensagem de António José Seguro foi publicada na conta da Presidência da República na rede social Instagram no dia em que Cristiano Ronaldo anunciou a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, acompanhada por uma fotografia dos dois.
«Um dos dias mais difíceis» da vida desportiva de Ronaldo
"Em nome de Portugal, agradeço a Cristiano Ronaldo a forma como representou a seleção nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo mundo", lê-se na mensagem.
"Imagino que este seja um dos dias mais difíceis da vida desportiva de Cristiano Ronaldo, mas tenho a certeza de que, como tantas vezes sucedeu, tem ao seu lado os portugueses", refere o chefe de Estado.
«Portugal continuará a contar com o seu amor ao país»
António José Seguro manifesta-se certo de que "Portugal continuará a contar com o seu amor ao país, que representará sempre com a entrega que colocou em cada treino, em cada jogo, em cada golo que a todos nos encheu de alegria".
"Muitas felicidades, Cristiano. E muito obrigado", acrescenta.