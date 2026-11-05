"Um dos dias mais difíceis da sua vida desportiva": António José Seguro despede-se de Cristiano Ronaldo com mensagem emotiva

Fonte: Lusa

Por que todos falam das unhas de Cristiano Ronaldo nas férias?

Oito anos depois, ele voltou a salvar o Sporting: Quem é Tiago Fernandes, o filho de uma lenda dos leões que "segurou" a equipa em noite de Champions

Fez 54 anos, mas ninguém lhe dá a idade que tem. Luís Figo chama à atenção com novas fotos no dia de aniversário: "o homem mais sexy do Mundo"

Após morte de futebolista em Espanha, guarda-redes que protagonizou o choque trágico arrisca castigo pesado

Última Hora: Futuro de Cristiano Ronaldo na Seleção já tem data marcada

"Vamos ao golo 1000": FPF reage à saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional com comunicado surpreendente

O Presidente da República, António José Seguro, agradeceu hoje a Cristiano Ronaldo "a forma como representou a seleção nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo mundo".

Esta mensagem de António José Seguro foi publicada na conta da Presidência da República na rede social Instagram no dia em que Cristiano Ronaldo anunciou a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, acompanhada por uma fotografia dos dois.

«Um dos dias mais difíceis» da vida desportiva de Ronaldo

"Em nome de Portugal, agradeço a Cristiano Ronaldo a forma como representou a seleção nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo mundo", lê-se na mensagem.

"Imagino que este seja um dos dias mais difíceis da vida desportiva de Cristiano Ronaldo, mas tenho a certeza de que, como tantas vezes sucedeu, tem ao seu lado os portugueses", refere o chefe de Estado.

«Portugal continuará a contar com o seu amor ao país»

António José Seguro manifesta-se certo de que "Portugal continuará a contar com o seu amor ao país, que representará sempre com a entrega que colocou em cada treino, em cada jogo, em cada golo que a todos nos encheu de alegria".

"Muitas felicidades, Cristiano. E muito obrigado", acrescenta.