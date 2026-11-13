Apagão mundial a 17 de novembro? Há uma teoria a circular nas redes sociais que está a assustar milhões de pessoas

Este rádio de emergência não precisa de tomada e custa pouco mais de 30 euros

Um alegado apagão global, com a duração de até 90 dias, está a ser anunciado nas redes sociais para 17 de novembro. A teoria mistura um teste oficial nos Estados Unidos, recomendações de proteção civil e ataques informáticos reais. Mas há uma diferença fundamental entre estes acontecimentos e aquilo que está a ser prometido nas publicações virais.

Ficar sem eletricidade, internet, comunicações e meios de pagamento durante três meses. É este o cenário alarmista que está a circular nas últimas semanas nas redes sociais, acompanhado de uma data concreta: 17 de novembro de 2026.

As publicações, partilhadas no X, TikTok, Facebook e Instagram, apresentam o alegado apagão mundial como um acontecimento iminente e relacionam-no com alertas governamentais, ataques informáticos a infraestruturas e até episódios da série de animação «Os Simpsons».

Alguns vídeos acumulam milhões de visualizações e garantem que dezenas de países já estão a preparar os cidadãos para uma catástrofe. O problema? Os acontecimentos utilizados para sustentar a teoria são, em parte, reais, mas não existe evidência de que estejam relacionados ou de que apontem para um apagão mundial.

Há, de facto, um teste nacional do sistema de alerta de emergência agendado nos Estados Unidos para 17 de novembro. Também existem recomendações oficiais para que as famílias tenham alimentos, água e outros bens essenciais para três dias. E vários países europeus foram recentemente afetados por ataques informáticos.

Mas nenhum destes factos confirma a previsão que está a circular.

O que vai acontecer realmente a 17 de novembro?

A data não foi inventada. A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA), em coordenação com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), agendou um teste nacional do Emergency Alert System (EAS), o sistema norte-americano de alerta de emergência, para terça-feira, 17 de novembro de 2026.

O teste está previsto para as 14h20, no horário da costa leste dos Estados Unidos, e envolve milhares de operadores de rádio, televisão, cabo e satélite.

Durante o procedimento, a programação habitual poderá ser interrompida brevemente para transmitir uma mensagem de teste. A comunicação será explícita: trata-se apenas de um exercício e não é necessária qualquer ação por parte da população.

A iniciativa tem uma finalidade técnica: verificar se os diferentes operadores conseguem receber e transmitir corretamente os avisos de emergência. A FEMA está legalmente obrigada a realizar testes nacionais do sistema pelo menos uma vez a cada três anos.

Ou seja, não se trata de um aviso de apagão, de uma ordem para desligar a eletricidade ou de uma operação destinada a interromper as comunicações.

Porque é que tantos governos estão a recomendar reservas para 72 horas?

Outro dos argumentos utilizados nas publicações virais é a recomendação de vários governos para que os cidadãos mantenham em casa alimentos, água e outros produtos essenciais suficientes para as primeiras 72 horas de uma emergência.

No Reino Unido, a campanha governamental «Be Ready» recomenda que as famílias se preparem para eventuais situações de emergência, reunindo água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, rádio, medicamentos e documentos importantes.

A orientação é de prevenção e preparação. Não representa a previsão de um acontecimento específico nem anuncia um apagão para novembro.

No Brasil, a Defesa Civil Nacional também divulgou recomendações para a preparação de um kit de emergência. Perante a repercussão e as interpretações que surgiram nas redes sociais, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu, numa nota oficial publicada a 7 de novembro, que a medida não está relacionada com qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos ou do abastecimento.

A explicação é simples: perante uma inundação, tempestade, incêndio, falha prolongada de serviços ou outro desastre, as equipas de socorro podem demorar a chegar a determinadas zonas. Ter bens essenciais disponíveis permite responder às primeiras necessidades enquanto a situação é resolvida.

As 72 horas são, portanto, uma referência de preparação para emergências, não uma contagem decrescente para uma catástrofe.

E os ataques informáticos que estão a atingir infraestruturas europeias?

Esta é uma das partes mais sensíveis da teoria, porque parte de acontecimentos efetivamente noticiados.

Em outubro, supermercados franceses foram atingidos por ataques informáticos que afetaram os sistemas de refrigeração, provocando aumentos anormais de temperatura em frigoríficos e congeladores e perdas de alimentos.

A 2 de novembro, foram noticiados novos incidentes em vários países europeus, incluindo Suécia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda. Os ataques voltaram a afetar sistemas de refrigeração de estabelecimentos comerciais.

A dimensão destes incidentes merece atenção. Demonstram que sistemas ligados à gestão de infraestruturas e equipamentos essenciais podem ser vulneráveis a ataques informáticos.

Contudo, não há evidência de que estes episódios façam parte de uma operação destinada a provocar um apagão global. Também não foi demonstrada uma ligação entre os ataques aos supermercados e a data de 17 de novembro.

Outro caso recente foi o do Porto de Santos, no Brasil. A Autoridade Portuária confirmou um ataque cibernético que afetou sistemas administrativos e plataformas digitais. A Polícia Federal abriu uma investigação, mas as operações portuárias continuaram, com recurso a procedimentos de contingência.

São incidentes reais e que justificam preocupação com a segurança digital. Não são, por si só, provas de um plano coordenado para desligar a eletricidade em todo o planeta.

Os Simpsons previram o apagão de 2026?

Como acontece frequentemente, a teoria também encontrou espaço para uma suposta previsão de «Os Simpsons».

As publicações virais relacionam o episódio «It's a Blunderful Life», exibido em novembro de 2023, com a alegação de que a série teria antecipado um apagão em 2026.

Na história, existe uma situação de falta de eletricidade na cidade fictícia de Springfield. Porém, o episódio não anuncia um apagão mundial em 2026, nem aponta para o dia 17 de novembro.

A fama da série como alegada antecipadora de acontecimentos futuros tem sido alimentada por coincidências, interpretações posteriores e conteúdos manipulados que circulam nas redes sociais.

Em 2024, Matt Selman, produtor executivo e showrunner da série, explicou à revista People que a aparente capacidade de previsão pode ser compreendida através da matemática e da história: depois de centenas de episódios e milhares de piadas sobre a realidade, é natural que algumas situações acabem por coincidir com acontecimentos futuros.

Não existe, por isso, qualquer fundamento para tratar o episódio como uma previsão.

De onde vêm os alegados 90 dias sem eletricidade?

A referência aos três meses parece ter sido associada a notícias sobre um plano de resiliência das instalações militares norte-americanas.

Uma reportagem publicada pela Fox News a 25 de outubro de 2026 abordou o programa Fortress, relacionado com a capacidade de determinadas bases militares dos Estados Unidos manterem operações essenciais de forma autónoma durante, pelo menos, 90 dias.

A ideia passa por reforçar a autonomia de instalações militares em áreas como eletricidade, água, combustível e comunicações, reduzindo a dependência de infraestruturas externas em cenários de crise.

Mas há uma diferença decisiva: preparar instalações militares para resistirem a uma eventual interrupção de serviços não significa que esteja prevista uma interrupção desses serviços para toda a população.

Não há qualquer documento apresentado nas publicações virais que demonstre que este plano tenha como objetivo preparar um apagão mundial ou que esteja relacionado com 17 de novembro.

É tecnicamente possível acontecer um apagão mundial simultâneo?

É possível ocorrerem apagões de grandes dimensões. A história da energia elétrica inclui falhas graves que afetaram milhões de pessoas, em diferentes países e regiões.

Mas um corte simultâneo da eletricidade em todo o mundo, provocado por um único acontecimento, é um cenário tecnicamente extraordinariamente improvável.

A principal razão está na própria organização dos sistemas elétricos. Ao contrário do que algumas publicações sugerem, o planeta não dispõe de uma única rede elétrica global que possa ser desligada através de um comando central.

Os países e as regiões possuem redes com diferentes operadores, mecanismos de controlo, sistemas de proteção e níveis de interligação.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Administração de Informação Energética (EIA) identifica três grandes interligações elétricas no território continental: Eastern Interconnection, Western Interconnection e Texas Interconnection. Estes sistemas funcionam, em grande medida, de forma independente e têm trocas limitadas de eletricidade entre si.

Na Europa existem várias redes nacionais interligadas, mas isso não significa que todas dependam de um único sistema de controlo capaz de provocar um corte generalizado.

A Agência Internacional de Energia (AIE), no relatório «Seamless Power Markets», publicado em 2014, aborda precisamente os desafios técnicos e institucionais da integração dos mercados e da operação dos sistemas elétricos.

A existência de interligações permite a troca de energia e exige coordenação entre operadores, mas não transforma as redes numa infraestrutura mundial única.

Além disso, os sistemas elétricos dispõem de mecanismos de proteção destinados a detetar anomalias, isolar determinadas áreas e evitar que uma falha se propague a outras partes da rede.

Isto não significa que os ataques informáticos ou as falhas de energia devam ser desvalorizados. Significa, sim, que a ideia de um ataque capaz de desligar simultaneamente todas as redes elétricas do planeta não corresponde ao funcionamento real destas infraestruturas.

Afinal, há motivos para ter medo de 17 de novembro?

Com a informação atualmente disponível, não há fundamento para acreditar que 17 de novembro de 2026 seja a data de início de um apagão mundial.

O que existe é um teste oficial do sistema de alertas norte-americano, recomendações preventivas de proteção civil, ataques informáticos reais e um conjunto de notícias e referências de entretenimento que foram associados nas redes sociais sem uma ligação comprovada.

A preparação para emergências é sensata e pode ser útil em várias circunstâncias. Mas transformar recomendações de prevenção numa suposta confirmação de uma catástrofe iminente é uma interpretação enganadora.

Antes de partilhar um alerta desta dimensão, importa verificar a origem da informação, procurar comunicados oficiais e distinguir acontecimentos confirmados de conclusões que não são sustentadas por provas.

A 17 de novembro haverá um teste de emergência nos Estados Unidos. Não há, até ao momento, evidências de que o mundo esteja prestes a ficar às escuras.