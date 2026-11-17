Os rumores estão a espalhar-se pelas redes sociais e há quem esteja preocupado com o que poderá acontecer esta terça-feira, 17 de novembro. A teoria de um possível apagão mundial ganhou força na Internet, com referências a um episódio de «Os Simpsons», a alertas de emergência nos Estados Unidos e até a recomendações para preparar reservas de alimentos e água. Mas será que o mundo vai mesmo ficar às escuras?

A resposta é simples: não existem provas de que esteja previsto um apagão mundial nesta data. O que está efetivamente marcado para esta terça-feira é um teste ao sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos, uma iniciativa que não tem qualquer relação com uma interrupção do fornecimento de eletricidade.

Mas, afinal, como nasceu esta teoria?

Um teste nos Estados Unidos que alimentou os rumores

Segundo a BBC, os primeiros rumores começaram a circular na Internet no final de outubro, depois de a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA, na sigla em inglês) ter divulgado uma informação sobre um exercício nacional de alertas.

A 17 de novembro, pelas 14h20, no horário da costa leste norte-americana, a FEMA, em coordenação com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), vai realizar um teste do Sistema de Alertas de Emergência (EAS).

O exercício pretende verificar se as emissoras de rádio e televisão e os restantes operadores abrangidos conseguem receber e transmitir corretamente uma mensagem de alerta à população.

Durante o teste, a programação de rádio e televisão poderá ser interrompida durante cerca de um minuto para transmitir uma mensagem que identifica claramente o exercício. Não está previsto o envio de notificações para os telemóveis.

Ou seja, trata-se de um procedimento de segurança e de verificação dos sistemas de comunicação, não de um aviso de apagão ou de uma ordem para desligar a eletricidade.

E o que têm «Os Simpsons» a ver com tudo isto?

Outro dos elementos que ajudou a alimentar a teoria foi um episódio da conhecida série de animação «Os Simpsons», frequentemente associada nas redes sociais a alegadas previsões de acontecimentos reais.

Em causa está o episódio «It's a Blunderful Life», da 35.ª temporada, transmitido originalmente em novembro de 2023.

Na história, Lisa recorda um grande apagão que deixou Springfield, a cidade fictícia onde decorre a série, sem eletricidade. Numa das cenas, surge uma página do diário da personagem com a data de 17 de novembro e uma referência à aproximação de uma tempestade.

Foi precisamente essa coincidência que começou a ser partilhada nas redes sociais como uma alegada previsão de um apagão mundial em 2026.

No entanto, há um detalhe importante: o episódio não refere o ano de 2026, não prevê qualquer catástrofe mundial e a situação retratada faz parte de uma história fictícia passada em Springfield.

A data surge no contexto de uma narrativa de 2023, não como uma previsão para o futuro.

E as recomendações para preparar kits de emergência?

Também as recomendações de vários governos e entidades para que as famílias tenham em casa reservas de água, alimentos e outros bens essenciais durante, pelo menos, 72 horas contribuíram para aumentar a preocupação.

A Comissão Europeia, por exemplo, incluiu na sua estratégia de preparação para situações de crise a recomendação de promover a autonomia das populações durante um mínimo de três dias.

A ideia é garantir que os cidadãos conseguem responder a situações inesperadas, como fenómenos meteorológicos extremos, falhas no abastecimento, catástrofes naturais ou outras emergências.

Estas orientações fazem parte de uma estratégia preventiva e não significam que esteja prevista uma catástrofe ou um apagão numa data específica.

Afinal, pode acontecer um apagão mundial?

Embora possam ocorrer falhas de eletricidade em diferentes regiões do planeta, um apagão mundial simultâneo é um cenário muito diferente e altamente improvável.

Os sistemas elétricos estão organizados em redes distintas, com infraestruturas e mecanismos de funcionamento próprios. Não existe um único interruptor capaz de desligar, de uma só vez, a eletricidade em todo o mundo.

Além disso, não foi apresentado qualquer alerta oficial ou evidência técnica que sustente a teoria de uma interrupção global do fornecimento de energia a 17 de novembro.

Assim, a explicação para o fenómeno que está a circular nas redes sociais parece estar na combinação de acontecimentos reais, recomendações preventivas e uma história fictícia de televisão.

Por isso, não há motivo para entrar em pânico ou fazer compras de emergência por causa desta teoria. O teste de alertas nos Estados Unidos é apenas isso: um teste.