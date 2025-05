Este truque conquistou muitos no último apagão: saiba como iluminar a casa com o que tem à mão

Com o apagão que aconteceu há uma semana, não havia forma de termos luz em casa a não ser a luz das velas ou apenas uma lanterna apontada para a divisão. No entanto, existe uma forma para iluminar as divisões da sua casa na perfeição.

A criadora de conteúdos conhecida como Sorrialista partilhou recentemente um truque para iluminar uma divisão inteira da casa quando falta a eletricidade. O que precisa? Apenas três coisas que muito provavelmente já tem em casa:

Um garrafão de água (cheio);

(cheio); Fita cola ;

; Uma lanterna.

Basta tirar a tampa do garrafão, colocar a lanterna apontada para dentro (com a luz virada para baixo) e prendê-la com fita cola. A água no interior do garrafão dispersa a luz, criando uma iluminação ampla, o que é ideal para espaços escuros durante um corte de energia.

Veja o vídeo: