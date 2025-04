Apagão: Situação em Lisboa não estará normalizada na terça-feira, admite Carlos Moedas

O presidente da Câmara de Lisboa admitiu hoje que, apesar de a eletricidade estar a ser gradualmente reposta na capital, a situação não deverá estar normalizada na terça-feira, pelo que pede calma e que se evitem deslocações desnecessárias.

“Tenho muitas dúvidas que amanhã [terça-feira] de manhã já estejamos numa situação de normalidade”, disse Carlos Moedas em declarações à estação de televisão Sic Notícias pelas 22:30.

A essa hora ainda estavam mais zonas de Lisboa “sem luz do que com”, indicou o presidente, sem especificar quais as zonas.

Afirmando que este foi “o dia mais difícil como presidente” por haver falta de informação, o autarca aconselhou os lisboetas a “não fazerem deslocações que possa evitar”.

Questionado sobre a abertura das escolas, Carlos Moedas remeteu a decisão para os agrupamentos escolares, mas reiterou que a situação não deve estar normalizada na terça-feira de manhã, pelo que se devem evitar deslocações desnecessárias.

“Vivemos algo que nunca tínhamos vivido. A luz está a ser reposta muito devagar para não haver mais problemas. A cidade está a voltar à normalidade. Peço calma, serenidade e evitar algumas deslocações”, afirmou.

O presidente da Câmara de Lisboa disse ainda que todos os recursos da autarquia estiveram hoje na rua, nomeadamente Polícia Municipal, Proteção Civil Municipal e o Regimento dos Sapadores Bombeiros, que socorreu mais de 30 ocorrências de pessoas presas em elevadores.

Mas a situação “mais difícil” aconteceu quando começou a receber pedidos de ajuda de vários hospitais que precisavam de gasóleo para os geradores, tendo a autarquia ido buscar combustível aos serviços de higiene urbana.

Quanto ao caos que se verificou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde centenas de voos foram cancelados e milhares de pessoas se concentraram no exterior do edifício, Carlos Moedas disse que, “excecionalmente”, concorda com a solução encontrada de se realizarem voos noturnos.

Frisando que é contra voos noturnos, o autarca justificou que a situação dos milhares de passageiros tem de ser regularizada, pelo que os voos noturnos “são necessários”.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou hoje, desde as 11:30 de Lisboa, Portugal e Espanha, sem que as autoridades tenham uma explicação.

Aeroportos e estabelecimentos escolares fechados, filas em estabelecimentos comerciais, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências.

O restabelecimento de energia tem acontecido de forma gradual.

Até cerca das 22:30, a E Redes informou que tinha sido restabelecida a eletricidade em quatro milhões de casas.