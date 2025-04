Apagão: Rui Moreira diz que situação irá normalizar no Porto nas próximas horas

Pagar contas nunca é divertido! Mas elas precisam de ser pagas — é um facto da vida incontornável. No entanto, a boa notícia é que pode fazer algumas coisas para reduzir a conta. A melhor maneira de o fazer é seguir algumas dicas cruciais para economizar energia.Dê uma olhadela nesta galeria para descobrir as melhores maneiras de poupar eletricidade em casa!

O presidente da Câmara do Porto afirmou hoje que algumas zonas da cidade já têm eletricidade, como Massarelos e Lordelo, e que nas próximas horas a situação irá normalizar, depois de o apagão ter provocado 50 ocorrências na cidade.

Em entrevista à TVI/CNN, pelas 21:10, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, avançou que algumas zonas da cidade, como Massarelos e Lordelo do Ouro, Damião de Góis (centro), Aliados e Fernão Magalhães já tinham eletricidade.

A reposição da eletricidade está a ser acompanhada no Centro de Gestão Integrada (CGI) pelo mapeamento do sistema de semaforização.

“Aquilo que dizem é que nas próximas horas a situação se vai normalizar”, acrescentou, dando nota de em determinadas zonas de Aldoar e da Foz ainda estavam às escuras.

Segundo o autarca, os semáforos já estão a começar a funcionar e a recolha e limpeza do lixo será feita esta noite.

No hospital de São João e no Instituto Português de Oncologia (IPO), instituições que durante o dia tiveram de ser apoiadas pelos serviços da Proteção Civil, a eletricidade “já estava a funcionar normalmente”.

Rui Moreira adiantou ainda que durante o dia o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto registou cerca de 50 ocorrências, grande parte relacionadas com pessoas presas em elevadores.

Outro dos problemas foi “garantir o abastecimento de água”, afirmou, acrescentando que as Águas do Douro e Paiva tiveram um “problema nas bombas elevatórias”, mas que ainda assim o município teve capacidade instalada nos depósitos.

“Verificámos que houve um açambarcamento e uma parte da cidade, principalmente aquela que afeta o Hospital São João e o IPO começou a ficar com falta de pressão, o que obrigou a fechar o fornecimento de água nomeadamente em Aldoar para garantir a pressão nos serviços ligados à saúde”, esclareceu, acrescentando que a situação “está resolvida”.

Rui Moreira disse ainda esperar que o abastecimento de água à cidade, a partir de Gondomar, seja entretanto normalizado para que repor o armazenamento dos depósitos.

Para garantir que os turistas e portugueses que chegam ao aeroporto do Porto tenham como se deslocar até à cidade, vários autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) estão a providenciar o transporte gratuito.

A operação continuará durante a noite e será garantida com o reforço das linhas 601, 602 e 604, segundo informou a STCP em comunicado, acrescentou que durante o apagão assegurou toda a operação, sem constrangimentos.

Já quanto às escolas e serviços públicos, Rui Moreira afirmou que, em principio e se não existir outro apagão, estarão a funcionar normalmente na terça-feira de manhã.

“Com os cuidados necessários diria aos pais que amanhã [terça-feira] podem contar que as escolas estarão abertas”, acrescentou.

Rui Moreira considerou ainda que a gestão na covid-19 foi “muito pior” do que esta, que se tornou mais complicada “pela imprevisibilidade”.

Na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, adiantou que as reservas de gasóleo estão no máximo em todas as infraestruturas com gerador no caso de haver um novo apagão.

Além disso, o autarca referiu que a água e o saneamento estão em pleno funcionamento e que os sistemas de recolha de lixo serão integralmente mantidos durante a noite.

As cantinas escolares também estão preparadas para funcionar na terça-feira, permitindo a abertura das escolas, acrescentou.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou hoje, desde as 11:30, Portugal e Espanha, que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do “apagão”.

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

Até cerca das 22:30, a E Redes informou que tinha sido restabelecida a eletricidade em quatro milhões de casas