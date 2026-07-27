Chega de chaves de fendas manuais: esta aparafusadora elétrica custa 33 euros

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Monta móveis, aperta parafusos e resolve pequenas reparações sem grande esforço. Se ainda recorre a chaves de fendas manuais para estas tarefas, a aparafusadora elétrica HYCHIKA 3.6V pode simplificar bastante o processo. Está disponível por 33,36€ na Amazon, e o kit inclui os acessórios necessários para dar resposta à maioria das tarefas domésticas mais comuns.

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O que torna este modelo especial não é só o facto de ser pequeno o suficiente para caber numa gaveta — é a quantidade de coisas que consegue fazer sem que seja preciso recorrer a outra ferramenta. A bateria aguenta o suficiente para uma sessão inteira de bricolage: mais de 300 parafusos com uma única carga, e recarrega-se com um cabo USB, tal como um telemóvel. O cabo roda até 180°, o que na prática significa conseguir chegar àquele parafuso teimoso escondido atrás do móvel. Tem ainda duas luzinhas LED que resolvem aquele problema clássico de tentar aparafusar algo debaixo do lava-loiças sem ver nada, e vem com uma caixa de 35 acessórios — dos que realmente se usam, não só para encher o kit.

O que dizem as reviews de quem comprou

Com uma nota de 4,4 em 5 estrelas e cerca de 14.000 avaliações na Amazon, a satisfação de quem já experimentou esta aparafusadora no dia a dia é evidente.

Um comprador conta que a adquiriu para uso doméstico e ficou surpreendido pelo resultado, descrevendo-a como "leve, confortável de manusear". Destaca ainda a mala de acessórios, que considera bastante completa, e aponta o carregamento por USB como um pormenor particularmente prático, concluindo que, por este preço, lhe "parece uma boa compra".

Outro utilizador foca-se sobretudo na autonomia da bateria, afirmando que esta "dura muito" e tem potência suficiente para trabalhos mais exigentes, como montar ou desmontar móveis e fazer pequenas reparações em casa, terminando com a nota de que está "muito satisfeito com o resultado".

Já um terceiro cliente dá especial destaque à variedade de pontas incluídas, sublinhando que vão além das habituais estrela e plana, elogiando por isso a "variedade de pontas que tem", incluindo opções sextavadas (hexagonais), torx (em forma de estrela reforçada) e de caixa (tipo encaixe, para porcas e parafusos de cabeça exterior).

Por apenas 33,36€, é a oportunidade ideal para equipar a casa com uma ferramenta que poupa tempo e esforço.

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