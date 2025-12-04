Acabaram-se as idas ao centro de estética: este aparelho de luz pulsada caiu de 139€ para 82€

Este artigo pode conter links afiliados*

Entre agendamentos, deslocações e sessões que custam dezenas de euros, a depilação a laser pode tornar-se complicada e dispendiosa. Este aparelho de luz pulsada permite fazer o mesmo tratamento em casa e, com o desconto atual, passou de 139 € para 82 €. Pensado tanto para homens como para mulheres, pode ser utilizado em várias zonas — rosto, virilha, axilas e corpo — oferecendo um tratamento completo com um único dispositivo. O ecrã tátil facilita a navegação pelos 9 níveis de energia disponíveis, enquanto o comprimento de onda entre 600 e 1200 nm, que incorpora luz vermelha, atua diretamente na raiz do pelo.

Tecnologia de arrefecimento integrada para maior conforto

A característica mais valorizada por quem já experimentou é o sistema de arrefecimento por gelo, capaz de reduzir a temperatura da pele até aos 8°C durante o uso. Esta função permite sessões praticamente sem dor, diminuindo o risco de irritação ou queimaduras. Com potência máxima o aparelho atua diretamente na raiz para atrasar o crescimento do pelo. O modo de disparo automático facilita as sessões em áreas maiores, enquanto o disparo manual permite maior controlo em zonas sensíveis.

O tratamento integral do corpo pode ser concluído em cerca de 10 minutos, com tempos específicos como 1 minuto para o rosto, 2 minutos para a linha do biquíni, 4 minutos para os braços e 5 minutos para as pernas.

Um aparelho acessível e seguro

A segurança é assegurada por um sensor que só permite a emissão de luz quando o aparelho está corretamente encostado à pele, reduzindo riscos durante a utilização. Requer ligação contínua à corrente e não é indicado para peles muito escuras ou para pelos muito claros, como loiros, ruivos, grisalhos ou brancos.

Opiniões muito positivas

Com uma classificação média de 4.8 estrelas, o aparelho soma elogios consistentes: muitos destacam a facilidade de utilização, o conforto proporcionado pelo arrefecimento e os resultados visíveis após poucas semanas. Entre os comentários mais frequentes está o facto de ser "potente e confortável", de "arrefecer rapidamente e permitir sessões longas sem incómodo" e de oferecer "uma experiência semelhante a equipamentos profissionais". Vários clientes notam uma redução significativa no crescimento dos pelos e valorizam o facto de só emitir luz quando está em contacto com a pele. A relação qualidade-preço é repetidamente mencionada como uma das grandes vantagens deste modelo.

