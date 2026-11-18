Vivemos mais tempo, mas muitas carreiras continuam a ser tratadas como se tivessem uma data de validade. Aos 30 anos, fala-se de potencial. Aos 40, de experiência. Mais tarde, há profissionais que começam a ouvir menos perguntas sobre o que ainda podem aprender ou construir e mais sobre quando pensam parar.

O problema é que esta lógica já não combina com a realidade das empresas. Num mercado que fala todos os dias de escassez de talento, deixar de investir numa pessoa apenas porque se aproxima de determinada idade é desperdiçar conhecimento, contactos e capacidade de resolver problemas.

É uma das questões que a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, quer levar ao International People Congress. O encontro decorre a 25 e 26 de novembro, no Iscte, em Lisboa, e põe em discussão a longevidade, a inovação e a forma como as organizações podem responder a uma escassez cada vez mais estrutural. As inscrições estão abertas aqui.

A idade não mede a produtividade

Um working paper da OCDE, publicado este mês, analisou dados de 32 países entre 2008 e 2023. A conclusão central é simples: o envelhecimento da força de trabalho não tem, em média, um efeito direto na produtividade.

Isso não significa que a idade seja irrelevante. O estudo encontra diferenças consoante a atividade, sobretudo em setores intensivos em competências e tecnologia. Mas também identifica uma associação positiva entre experiência e produtividade em contextos com elevada diversidade etária e procura de trabalho elevada.

É um dado útil porque evita dois erros frequentes. Nem a senioridade garante desempenho, nem a juventude garante inovação. O que pesa é a forma como a empresa combina experiência, aprendizagem, mobilidade interna e acesso a novas ferramentas.

Onde se esconde o preconceito etário

O preconceito raramente aparece numa regra escrita. Surge na formação que deixa de ser proposta, na promoção que parece já não fazer sentido ou na ideia de que vale menos a pena investir em alguém que está mais perto da reforma.

Depois, há um ciclo difícil de quebrar. Se a empresa oferece menos oportunidades, a pessoa tem menos espaço para atualizar competências ou mudar de função. Mais tarde, essa menor evolução é apresentada como prova de que já não consegue acompanhar. O problema deixa de parecer organizacional e passa a ser atribuído ao profissional.

Num momento em que tantas empresas procuram competências novas, esta escolha tem um custo. Conhecimento acumulado não serve apenas para repetir o que já foi feito. Pode ajudar a avaliar riscos, integrar quem entra, dar contexto a decisões rápidas e evitar que equipas inteiras aprendam novamente as mesmas lições.

Aprender não pode ser uma fase da carreira

Uma carreira mais longa exige percursos menos lineares. Pode haver espaço para requalificação, mudança de área, períodos de menor intensidade, regresso a projetos ou formas diferentes de mentoria. A questão não é prolongar todos os empregos da mesma maneira. É não assumir que a aprendizagem termina a determinada idade.

O relatório Lifelong learning and skills for the future, da Organização Internacional do Trabalho, alerta precisamente para o acesso desigual à formação ao longo da vida. O documento sublinha que a aprendizagem acontece também no trabalho, entre pares e através da experiência, mas nem sempre é reconhecida ou convertida em novas oportunidades.

Este é um dos debates previstos no International People Congress, cuja programação cruza envelhecimento, inovação, competências e trabalho digno. Para acompanhar as sessões e consultar os bilhetes, está disponível a página oficial do Congresso.

O papel da APG junto das empresas

A APG reúne profissionais, empresas e entidades ligadas à gestão de pessoas. A associação promove formação, estudos, grupos de trabalho e encontros que aproximam a investigação das decisões tomadas nas organizações.

Essa ligação ao tecido empresarial é especialmente relevante num país que terá de trabalhar com uma população ativa mais envelhecida. A resposta não passa por escolher entre gerações. Passa por criar equipas onde quem chega encontra espaço para testar ideias e quem já conhece o caminho continua a ter condições para aprender, contribuir e circular.

International People Congress: um debate que não pode ficar para depois

O International People Congress realiza-se a 25 e 26 de novembro de 2026, no Iscte, em Lisboa, sob o tema "Depois da Abundância: Governar Pessoas em Escassez Estrutural". Organizado pela APG, junta academia, setor público e empresas para discutir os desafios do trabalho. Consulte a agenda e faça a sua inscrição.

