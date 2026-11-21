Para muitas empresas, a falta de pessoas começa antes de uma vaga ser publicada. Começa quando se desenha uma função para um perfil demasiado específico, se rejeita uma carreira com interrupções ou se confunde reforma com o fim de uma relação profissional.

É esta a provocação que a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, quer trazer para o centro da discussão antes do International People Congress. O encontro vai discutir como governar pessoas num contexto de escassez estrutural, mas a pergunta é mais desconfortável do que parece: quanto do talento em falta está, afinal, fora do alcance das organizações porque estas ainda o procuram da mesma maneira?

O tema estará em debate no Congresso, que decorre a 25 e 26 de novembro, no Iscte, em Lisboa. As inscrições já estão abertas aqui.

Há talento que fica de fora antes da entrevista

Muitas empresas continuam a recrutar como se procurassem a peça exata para preencher um lugar já definido. Procuram experiência num setor muito concreto, disponibilidade imediata, um percurso sem pausas e uma lista extensa de competências. O problema é que esta lógica pode deixar de fora pessoas capazes de aprender e resolver problemas que a função inicial nem sequer previa.

Também há exclusões mais óbvias. Jovens sem experiência ficam num círculo difícil de quebrar porque ninguém lhes dá a primeira oportunidade. Profissionais com interrupções de carreira têm de explicar cada pausa. Pessoas mais velhas são tratadas como um investimento de prazo curto. E há candidatos com deficiência ou neurodivergência que não chegam a demonstrar o que sabem fazer, porque os processos de seleção e os modelos de trabalho não foram pensados para acolher diferenças.

Quando se conta apenas quem passou estes filtros, a conclusão parece inevitável: falta talento. Mas a falta pode estar, em parte, no modelo usado para o reconhecer.

Procurar mais longe obriga a mudar por dentro

Há zonas do país onde a escassez é mais sentida e outras onde existem pessoas disponíveis. A mobilidade, a imigração e o trabalho à distância podem aproximar estes dois lados, mas não resolvem tudo por si.

Uma empresa que quer recrutar fora do seu mapa habitual tem de estar preparada para reconhecer qualificações, facilitar a integração, criar condições de acolhimento e aprender a trabalhar entre culturas. Não basta publicar a vaga para uma geografia maior. É preciso garantir que a pessoa consegue entrar, participar e ficar.

O mesmo vale para quem já passou pela organização. Quando alguém muda de empresa ou se reforma, perde-se muitas vezes uma relação que ainda podia ter valor. Conhecimento do negócio, contactos e experiência não desaparecem no último dia de contrato. Empresas que mantêm redes de antigos trabalhadores ou encontram formas pontuais de continuar a contar com profissionais seniores podem recuperar competências que julgavam perdidas.

A tecnologia não substitui o problema

A inteligência artificial torna este debate ainda mais urgente. Hoje, uma equipa consegue aceder a capacidades que antes exigiam especialistas ou muito tempo de execução. Ainda assim, há organizações que continuam sem encontrar as pessoas de que precisam.

O paradoxo explica-se, em parte, pelo desenho do trabalho. Uma empresa pode automatizar tarefas, mas automatizar uma tarefa inútil apenas permite fazê-la mais depressa. A questão é perceber o que as pessoas fazem melhor, o que a tecnologia pode apoiar e como reorganizar funções para tirar partido dessa combinação.

Este será um dos temas do International People Congress. A programação inclui debates sobre inteligência artificial, produtividade e trabalho humano, mas também sobre envelhecimento, migração, competências e novos modelos de trabalho. Quem quiser acompanhar estes debates pode consultar o programa e os bilhetes do Congresso.

O papel da APG junto das empresas

A APG trabalha há décadas na área da gestão de pessoas e reúne profissionais, empresas e outras entidades ligadas a este tema. A associação promove formação, estudos, grupos de trabalho e encontros que aproximam a investigação das decisões tomadas nas organizações.

Essa ligação ao tecido empresarial importa porque a escassez de pessoas não se resolve apenas nos departamentos de recursos humanos. Tem impacto na produtividade, na capacidade de crescer, na inovação e na forma como as empresas respondem às mudanças demográficas e tecnológicas. Ao colocar empresas, academia e setor público na mesma conversa, a APG ajuda a transformar um problema que parece isolado numa discussão sobre escolhas concretas de gestão.

O que muda quando o talento pode circular

O maior risco não é perder uma boa pessoa para outra empresa. É mantê-la numa função sem margem para aprender, colaborar noutros projetos ou mostrar capacidades que não cabem na descrição do cargo. O talento fechado tende a estagnar, mesmo quando fica.

Num mercado com menos pessoas em idade ativa, as empresas terão de usar melhor as que já têm, abrir espaço a quem ficou fora dos critérios tradicionais e manter relações que não acabam com um contrato. A escassez é real, mas nem toda é inevitável.

International People Congress: onde este debate continua

O International People Congress realiza-se a 25 e 26 de novembro de 2026, no Iscte, em Lisboa, sob o tema "Depois da Abundância: Governar Pessoas em Escassez Estrutural". Organizado pela APG, reúne academia, setor público e empresas para discutir estes desafios. Consulte a agenda e faça a sua inscrição.

