Plataforma de encontros portuguesa ultrapassa 12 mil utilizadores e 6800 conexões no primeiro ano

Lançada em junho de 2024 em Braga, a Deepbond nasceu com o propósito de redefinir a forma como as pessoas se conhecem, “respeitando o tempo, os valores e os limites de cada um”. Um ano depois, os números mostram que há milhares de pessoas em Portugal à procura de algo mais verdadeiro, revela a explica a plataforma em comunicado.

A comunidade da Deepbond apresenta um equilíbrio assinalável entre géneros — 52% homens, 47,9% mulheres e 0,1% pessoas não-binárias — e concentra-se, sobretudo, na faixa etária dos 30 aos 49 anos, que representa 67% da base de utilizadores. Os mais jovens (18-29) correspondem a 18,7% e os utilizadores com mais de 50 anos já representam quase 13%. “Estes dados comprovam que a aplicação atrai um público mais maduro, com intenções claras e uma maior predisposição para relações duradouras”, explica a plataforma.

As cidades com maior número de utilizadores são Lisboa, Braga e Porto, mas a presença da Deepbond estende-se a centenas de cidades, de Vila Nova de Gaia a Guimarães, passando por Sintra, Coimbra, Matosinhos, Almada e Viana do Castelo.

Entre os interesses mais populares dos utilizadores destacam-se a amizade, hiking, viagens, cinema e música — todos centrados em vivências partilhadas. Quando analisados por género, os dados mostram que os homens tendem a associar-se mais ao desporto, aventura, futebol e animais de estimação, enquanto que as mulheres demonstram maior afinidade com temas como família, praias, arte e conversas profundas.

Quanto aos valores mais mencionados, nota-se um forte desejo por relações com profundidade emocional: amizade, amor, alegria, empatia, autenticidade, honestidade e comunicação destacam-se como pilares fundamentais — sinal claro de uma procura por ligações com significado.

No que concerne à personalidade, os traços mais selecionados são: bem-disposto(a), amigável, carinhoso(a), com sentido de humor e bom ouvinte — evidenciando a procura por relações positivas e humanas.

Dealbreakers: o que afasta antes mesmo de ligar?

Desde o início, a Deepbond apostou numa nova abordagem ao introduzir os dealbreakers — perguntas obrigatórias que ajudam a evitar, logo à partida, ligações com elevado grau de incompatibilidade. Em média, cada utilizador define quatro dealbreakers, refletindo uma abordagem mais consciente e intencional.

As perguntas mais frequentes focam-se em temas essenciais para quem valoriza a estabilidade e alinhamento a longo prazo: ter ou querer ter filhos, o tipo de relação desejada, a compatibilidade de estilos de vida, o espaço individual dentro da relação e a vontade de constituir família. Outros critérios frequentemente utilizados incluem a altura, o gosto por viajar, hábitos como fumar, a situação profissional e o nível de escolaridade.

“O que vemos nestes dados é claro: há milhares de pessoas em Portugal à procura de algo mais profundo. A Deepbond não é uma app para matches rápidos — é uma ferramenta para quem quer realmente construir uma relação com significado, na vida real”, afirma Miguel Vieira, criador da plataforma.

Em 2025, sob o lema “Conectar online, viver offline”, a marca deu início à organização de eventos presenciais exclusivos para utilizadores da aplicação, com o objetivo de promover dinâmicas sociais leves, seguras e genuínas. O primeiro evento foi realizado em Lisboa, mas há já planos para replicar a iniciativa no Porto e em Braga.

A Deepbond prepara agora o próximo capítulo: a internacionalização. Em 2025, a plataforma ambiciona reforçar a sua presença em Portugal e iniciar a expansão para mercados estratégicos como os Estados Unidos, Reino Unido e França.

