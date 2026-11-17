Com os preços dos alimentos a pesarem cada vez mais no orçamento das famílias, uma aplicação criada em Portugal está a despertar a atenção dos consumidores. Chama-se PlanMyMeals, ajuda a organizar as refeições da semana, compara preços entre supermercados e promete tornar as compras mais económicas. O sucesso tem sido surpreendente: chegou ao primeiro lugar das aplicações gratuitas em Portugal, à frente de nomes como o ChatGPT.

A ideia nasceu de um problema bastante comum. Duarte Cruz e a namorada tinham vários supermercados perto de casa, mas acabavam por fazer compras sem grande planeamento, como se o frigorífico estivesse sempre vazio. O resultado era uma despesa alimentar superior à necessária.

«Íamos ao supermercado como se fosse o nosso frigorífico. Isso refletia-se na conta e no orçamento para comida», explicou Duarte Cruz, citado pela CNN Portugal.

O engenheiro informático decidiu desenvolver uma ferramenta que reunisse várias funcionalidades num só lugar. O projeto cresceu e passou a contar com Lucas Vicente, também engenheiro informático, dando origem à PlanMyMeals.

Segundo os números divulgados pelos responsáveis, a aplicação já ultrapassou as 150 mil refeições planeadas. O próprio site do projeto indicava mais de 57 mil utilizadores a 16 de novembro de 2026.

Já ultrapassou o ChatGPT: o que explica o sucesso da aplicação?

Durante uma semana, a PlanMyMeals chegou ao primeiro lugar das aplicações mais instaladas em Portugal, ultrapassando ferramentas conhecidas como o ChatGPT, o Claude e a Uber.

O sucesso está relacionado com uma necessidade muito concreta: saber o que cozinhar, quanto comprar e onde encontrar os produtos a preços mais baixos.

«Este problema não é só da nossa casa, é de todos os portugueses», explicou Duarte Cruz.

A dimensão do problema também se percebe pelos pedidos que chegam à equipa. Há utilizadores que procuram organizar as refeições de uma semana inteira com orçamentos tão reduzidos como 15 euros, um sinal das dificuldades sentidas por algumas famílias para gerir as despesas alimentares.

A aplicação procura responder a este desafio através do planeamento antecipado, da comparação de preços e do aproveitamento dos alimentos que já existem em casa.

Como funciona a PlanMyMeals e como pode ajudar a poupar?

A utilização começa com a definição de alguns dados sobre o agregado familiar: quantas pessoas vão comer, quais as preferências alimentares, que refeições pretendem preparar e quanto tempo têm disponível para cozinhar.

A partir dessas informações, a aplicação ajuda a construir uma ementa semanal e calcula as quantidades necessárias de cada ingrediente.

O utilizador pode ainda definir um orçamento para as compras, permitindo adaptar as sugestões ao dinheiro disponível.

Depois, a ferramenta transforma as refeições planeadas numa lista de compras, com os produtos e as quantidades necessárias. Desta forma, torna-se mais fácil evitar compras por impulso, duplicações e alimentos que acabam esquecidos no frigorífico.

Outra funcionalidade permite indicar os ingredientes que já existem na despensa, para que sejam aproveitados antes de comprar novos produtos.

Compara preços no Continente, Pingo Doce, Lidl e Auchan

Uma das funcionalidades mais interessantes é a possibilidade de comparar o custo estimado da mesma lista de compras em quatro cadeias de supermercados: Continente, Pingo Doce, Lidl e Auchan.

A ferramenta permite perceber onde poderá ficar mais barato comprar os ingredientes necessários para as refeições da semana.

E as diferenças podem ser significativas. Num exemplo divulgado pelos responsáveis, relativo a um cabaz de 32 artigos, a diferença entre o supermercado mais barato e o mais caro atingia 45,82 euros.

Os criadores explicam que não existe uma cadeia que seja sempre a mais económica. Tudo depende dos produtos escolhidos, das promoções em vigor e das variações de preços.

Há, contudo, um pormenor importante: os valores apresentados são estimativas baseadas nos preços disponíveis e podem incluir aproximações quando não existe correspondência exata para determinado produto. Os preços e as promoções também podem mudar consoante a loja e a data. Por isso, a comparação deve ser encarada como uma referência e não como uma garantia do valor final na caixa.

Até pode transformar receitas do TikTok numa lista de compras

A PlanMyMeals tem ainda uma funcionalidade pensada para quem guarda receitas nas redes sociais e acaba por nunca as experimentar.

É possível importar receitas através de ligações compatíveis do TikTok, Instagram e outros sites. A aplicação identifica os ingredientes e as instruções, permitindo ao utilizador rever a informação e acrescentar o prato à ementa semanal.

Também é possível aproveitar sobras, preparar várias refeições de uma só vez e organizar as doses para diferentes dias.

A ideia é simples: cozinhar com mais planeamento, desperdiçar menos alimentos e evitar deslocações desnecessárias ao supermercado.

A aplicação é gratuita? Eis o que precisa de saber

A PlanMyMeals pode ser descarregada gratuitamente, mas algumas funcionalidades estão limitadas no plano sem custos.

Na modalidade gratuita, é possível planear refeições, criar listas de compras e consultar preços de um supermercado à escolha. Existem também limites mensais para a criação de semanas e a importação de receitas.

Quem quiser comparar o mesmo cabaz entre várias cadeias e desbloquear funcionalidades adicionais pode subscrever os planos Plus ou Pro.

De acordo com os preços divulgados pelos responsáveis, o Plus custa 6,99 euros por mês e o Pro 14,99 euros por mês, existindo também modalidades anuais mais económicas. As condições e os valores devem ser confirmados na aplicação antes da subscrição.

A diferença entre os planos está sobretudo nas funcionalidades de comparação de preços, na gestão de compras e nas ferramentas adicionais para organizar as refeições e as despesas do agregado familiar.

A aplicação está disponível para iPhone e Android.

Os alimentos frescos são onde as diferenças de preço mais se fazem sentir

Um dos dados mais curiosos identificados pela equipa está relacionado com a variação dos preços dos produtos alimentares.

Segundo Duarte Cruz, os frescos e o peixe são algumas das categorias onde se registam oscilações mais acentuadas. A curgete é um exemplo: num período de três meses, na mesma cadeia de supermercados, o preço por quilo variou entre 1,19 e 2,79 euros.

O engenheiro considera que é precisamente nestes produtos que a escolha do supermercado e do momento da compra pode fazer a diferença no orçamento.

A PlanMyMeals procura, assim, mostrar que poupar não significa necessariamente deixar de comprar determinados alimentos, mas sim planear melhor as refeições, acompanhar as promoções e escolher onde fazer as compras.

Num contexto em que cada euro conta, uma aplicação criada a partir de um problema doméstico acabou por conquistar milhares de utilizadores e colocar dois engenheiros portugueses à frente de um projeto com ambições de crescimento internacional.