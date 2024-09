Novas aplicações internacionais agitam o negócio dos “encontros”

Link To Leaders

O setor internacional das aplicações de encontros /namoro/romance está a assistir ao aparecimento de novas plataformas online, e às já conhecidas Bumble ou Tinder, entre outras, junta-se agora uma “geração” de apps, resultantes da criatividade de novas start-ups, e que prometem revolucionar esta indústria.

O facto de algumas das atuais estarem passar por dificuldades e a repensar os seus modelos de negócio tem criado espaço para que novos projetos aproveitem a oportunidade para apresentar novas propostas algumas das quais recentemente listadas pelo Business Insider.

Vejamos alguns dos novos projetos internacionais que prometem agitar o negócio dos encontros:

Amori – aplicação de coaching alimentado por inteligência artificial e na qual os utilizadores onde podem carregar textos ou capturas de ecrã para obter conselhos sobre namoro.

Boo – aplicação orientada pela personalidade já que os utilizadores preenchem questionários e participam de tópicos com base em interesses comuns.

Fourplay – permite que amigos criem perfis conjuntos e façam match com outras duplas para “encontros duplos”.

Fast-Forward Dating App – é uma app de namoro de perfil em vídeo onde os utilizadores respondem a cinco perguntas diretamente para a câmara sem edição ou filtros.

First Round’s on Me – é uma aplicação de namoro que dá prioridade aos planos necessários para um encontro.

Friend of a Friend – esta aplicação de namoro conecta pessoas com amigos em comum.

Happn – é baseada na localização e permite que os utilizadores encontram conexões com pessoas com que se depararam na vida real.

Met Through Friends – reúne uma série de eventos presenciais organizados por um coach de namoro.

Pique – é uma app de namoro onde os utilizadores são solicitados a responder à pergunta do dia, para depois fazerem match com pessoas que responderam da mesma forma.

Sitch – é uma aplicação de matchmaking e dating-coach alimentada por inteligência artificial.

