28.º Congresso da APLOG leva geopolítica, dados e inteligência artificial ao Taguspark

Quando uma rota fecha, um porto abranda ou um sistema falha, o impacto pode chegar rapidamente à produção, às lojas e aos consumidores. A logística entra cada vez mais cedo nas decisões das empresas, sobretudo quando é preciso antecipar riscos e responder a mudanças que não estavam no plano.

É neste contexto que a APLOG, Associação Portuguesa de Logística, organiza o seu 28.º Congresso de Logística. O encontro decorre nos dias 13 e 14 de outubro, no Taguspark, em Oeiras, sob o tema «Geopolítica e Logística: Cadeias em Transformação».

O programa cruza problemas operacionais com decisões de gestão. Dados, inteligência artificial, automação, resiliência, portos, talento e novas regras europeias para embalagens estão entre os assuntos escolhidos para os dois dias.

O que vai estar em debate no primeiro dia?

Afonso Almeida, presidente da Direção da APLOG, abre oficialmente o congresso na manhã de 13 de outubro. As primeiras sessões levam a discussão para a logística de dados e para a forma como a informação está a alterar a gestão das cadeias de abastecimento.

O programa inclui a apresentação do «APLOG Logistics Yearbook & Outlook 2026», por Sofia Mendes Ferreira, da EY-Parthenon, e uma intervenção de Mohamed Fouda, da DHL Supply Chain, sobre inovação e aplicação em grande escala.

À tarde, a atenção passa para a preparação da próxima disrupção. Rui Braz, da MC Sonae, Rui Eustaquio, da EDP, e António Paulo, da DSV, participam num painel sobre cadeias de abastecimento resilientes. O dia termina com uma conversa sobre a supply chain de 2035, com representantes da AUMOVIO, Luís Simões, Rangel Logistics Solutions e INEGI.

Como funcionam as inscrições?

As inscrições estão abertas nas modalidades individual, coletiva e estudante.

O acesso profissional inclui os dois dias de congresso, pausas para café, almoços, jantar e momentos de contacto entre participantes. A modalidade de estudante não inclui as refeições principais.

O programa completo continua sujeito a alterações e ainda tem intervenções por confirmar. Apesar dessas pendências, a preocupação central já é clara: como preparar cadeias de abastecimento mais informadas e adaptáveis quando a próxima mudança pode chegar da tecnologia, da geopolítica ou da própria operação.

Automação, portos e IA marcam o segundo dia

Pedro Reis abre a manhã de 14 de outubro com uma intervenção sobre a nova economia das cadeias de abastecimento. Seguem-se casos de automação associados à JYSK e à Körber, bem como à Sumol Compal e à Toyota Caetano Portugal.

Os portos portugueses entram no programa ao meio-dia. O painel junta responsáveis dos portos de Lisboa e Setúbal, Sines e Algarve e Douro, Leixões e Viana do Castelo para discutir competitividade, sustentabilidade e integração logística num novo contexto geopolítico.

A inteligência artificial surge depois numa sessão da Miebach com a Sonae MC, centrada na preparação das empresas para cenários mais imprevisíveis. O programa aborda ainda talento e IA, mobilidade elétrica e a perspetiva das associações empresariais. Esta última conversa reúne os presidentes da CIP, CCP, AIP e APED.

O segundo dia inclui também os Prémios de Excelência Logística 2026, uma iniciativa da APLOG dedicada a projetos, profissionais e organizações do setor.

Que papel tem a APLOG no setor?

Fundada em fevereiro de 1991, a APLOG é uma associação privada, de âmbito nacional e sem fins lucrativos. Reúne profissionais, empresas e outras organizações ligadas à logística e à gestão da cadeia de abastecimento.

O congresso é uma das formas de concretizar esse trabalho, mas a atividade da associação inclui também formação, certificação profissional, estudos, visitas técnicas e encontros especializados. A APLOG é membro da European Logistics Association e promove programas de formação e certificação em parceria com entidades académicas e com a organização europeia.

A 28.ª edição mostra a continuidade do congresso dentro dessa missão. Segundo a APLOG, o encontro reúne habitualmente entre 400 e 500 participantes de diferentes áreas de atividade. Para 2026, a organização aponta para cerca de 400 pessoas, entre indústria, distribuição, operadores logísticos, transportadores, entidades públicas, consultoras e fornecedores de tecnologia.