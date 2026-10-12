É já amanhã: 28.º Congresso da APLOG leva geopolítica, dados e inteligência artificial ao Taguspark

Uma crise geopolítica, uma nova regra europeia ou uma falha no abastecimento pode obrigar uma empresa a rever rotas, stocks e fornecedores em poucas horas. É para discutir como antecipar este tipo de choque que o setor da logística se reúne no Taguspark já amanhã.

A APLOG organiza a 28.ª edição do Congresso de Logística nos dias 13 e 14 de outubro, em Oeiras. O tema deste ano é «Geopolítica e Logística: Cadeias em Transformação» e a organização prevê cerca de 400 participantes ligados à indústria, distribuição, transporte, operação logística, consultoria e tecnologia.

O encontro junta responsáveis políticos, empresas e especialistas para discutir problemas que já chegaram à operação diária. A gestão de dados, a automação de armazéns, a inteligência artificial, a resiliência das cadeias, os portos e o talento estão entre os assuntos do programa oficial.

O que acontece no primeiro dia?

O check-in começa às 8h15 e a abertura oficial está marcada para as 9h30. Afonso Almeida, presidente da Direção da APLOG, e Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, abrem os trabalhos.

A manhã de terça-feira inclui a apresentação do «APLOG Logistics Yearbook & Outlook 2026», pela EY-Parthenon, e uma discussão sobre o peso dos dados na gestão da supply chain. Há ainda casos de automação ligados à Sumol Compal e à Toyota Caetano Portugal, seguidos de uma intervenção da DHL Supply Chain sobre inovação em grande escala.

Durante a tarde, o programa passa pela infraestrutura logística de Sines, pela preparação para novas disrupções e pelo lugar de Portugal nas decisões europeias de investimento, energia e infraestruturas. O primeiro dia termina com sessões sobre automação inteligente, robôs móveis e as mudanças que poderão definir a cadeia de abastecimento até 2035.

Portos, inteligência artificial e talento no segundo dia

A manhã de 14 de outubro abre com Cristina Pinto Dias, secretária de Estado da Mobilidade, e prossegue com Pedro Reis numa intervenção sobre a nova economia das cadeias de abastecimento.

Entre os temas previstos estão o uso de gémeos digitais nos armazéns, as novas regras para embalagens reutilizáveis e o papel dos portos portugueses no comércio internacional. Responsáveis dos portos de Lisboa e Setúbal, Sines e Algarve e Douro, Leixões e Viana do Castelo participam numa conversa sobre competitividade, sustentabilidade e integração logística.

A inteligência artificial regressa ao programa numa sessão da Miebach com a Sonae MC, dedicada à preparação das empresas para cenários imprevisíveis. O dia inclui ainda mobilidade elétrica, talento, RFID e os Prémios de Excelência Logística 2026.

Ainda é possível participar?

A APLOG mantém disponíveis os formulários de inscrição individual, coletiva e para estudantes.

A participação profissional dá acesso aos dois dias do congresso, incluindo pausas, almoços e o jantar de networking. A inscrição para estudantes tem condições próprias e não inclui as refeições principais.

O check-in abre amanhã às 8h15 e a última sessão está prevista para quarta-feira, antes do encerramento marcado para as 18h00.