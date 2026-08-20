Inscrições antecipadas para o 28.º Congresso da APLOG terminam a 31 de agosto

Profissionais e empresas que pretendam participar no 28.º Congresso da APLOG têm até 31 de agosto para beneficiar das condições disponíveis durante o período de inscrição antecipada.

O encontro realiza-se nos dias 13 e 14 de outubro de 2026, no Taguspark, em Oeiras, sob o tema “Geopolítica e Logística: Cadeias em Transformação”.

Organizado pela Associação Portuguesa de Logística, o congresso reunirá profissionais, empresas e especialistas para analisar os desafios que estão a alterar o funcionamento das cadeias de abastecimento e a forma como as organizações planeiam as suas operações.

Geopolítica no centro do debate logístico

Conflitos internacionais, alterações nas rotas comerciais, dependência de fornecedores e instabilidade no acesso a matérias-primas têm colocado a logística no centro das decisões empresariais.

Ao longo dos dois dias, o congresso pretende promover a discussão sobre o impacto destas transformações, dando aos participantes acesso a diferentes perspectivas sobre a evolução do setor e sobre as respostas que estão a ser desenvolvidas por empresas e profissionais.

O evento será também um espaço de contacto entre diferentes intervenientes da cadeia de valor, criando oportunidades para partilha de conhecimento, networking e desenvolvimento de novas colaborações.

Condições especiais para associados

Durante o período de inscrição antecipada, os atuais associados da APLOG podem aceder a condições especiais de participação no congresso. A campanha contempla ainda uma vantagem para as empresas que adiram à associação até 31 de agosto de 2026.

Estas organizações recebem uma entrada gratuita para uma futura iniciativa promovida pela APLOG, que poderá ser utilizada até 31 de dezembro de 2027. A oferta não se aplica ao programa “5 Dias, 5 Empresas” nem ao Congresso APLOG de 2027.

Prazo termina no final de agosto

Com a campanha a terminar no dia 31 de agosto, profissionais e empresas interessados podem consultar online as condições de participação e assegurar antecipadamente a presença no evento.

As condições de participação estão disponíveis aqui.