Tem exames para fazer? Já pode pedir o agendamento online no SNS: explicamos como

A App SNS 24 passou a disponibilizar uma funcionalidade que permite aos utentes pedir o agendamento de exames requisitados pelo médico diretamente através da aplicação.

A funcionalidade está integrada na área dedicada a receitas e exames e pretende facilitar o processo de marcação, evitando que o utente tenha de tratar do pedido exclusivamente por outros canais.

A atual versão da aplicação SNS 24 inclui o agendamento de exames entre as funcionalidades disponibilizadas aos utilizadores.

Como pedir o agendamento de um exame na App SNS 24

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário ter a aplicação SNS 24 atualizada.

Depois de entrar na aplicação, o processo passa pelos seguintes passos:

1. Abra a App SNS 24.

2. No menu inferior, selecione “Receitas e Exames”.

3. Na área “Exames”, carregue em “Ver Tudo”.

4. Procure a requisição do exame que pretende marcar.

5. Se a requisição aparecer como “Ativa”, selecione-a para consultar os respetivos detalhes.

6. Escolha a opção “Pedir agendamento de exame”.

7. Siga os passos apresentados na aplicação para enviar o pedido de agendamento.

8. Selecione o local onde pretende realizar o exame, de acordo com as opções disponibilizadas.

9. Depois de concluir o pedido, fique atento ao e-mail, onde deverá receber a confirmação do agendamento.

O que muda para o utente?

A principal alteração é a possibilidade de iniciar o processo de agendamento a partir do próprio telemóvel, através da App SNS 24.

A nova aplicação SNS 24 foi apresentada como parte da estratégia de digitalização dos serviços de saúde e reúne várias funcionalidades relacionadas com a informação e gestão da saúde do cidadão. Entre estas estão o acesso a receitas e exames e diferentes serviços de marcação.

No caso dos exames, o objetivo é tornar mais simples a passagem entre a requisição médica e o respetivo pedido de agendamento.

É preciso atualizar a aplicação?

Sim. Para ter acesso às funcionalidades mais recentes, deve garantir que tem instalada a versão mais recente da App SNS 24.

A ficha oficial da aplicação indica atualmente a disponibilização do agendamento de exames e apresenta um histórico de atualizações com novas funcionalidades e melhorias.

Se a opção de agendamento não aparecer, vale a pena confirmar se a aplicação está atualizada e se a requisição do exame surge na área “Exames” como ativa.

E depois de fazer o pedido?

Depois de completar os passos na aplicação e enviar o pedido para o local escolhido, deve acompanhar o seu e-mail para verificar a confirmação do agendamento.

É importante consultar também os detalhes apresentados na própria aplicação antes de concluir o pedido, nomeadamente o exame e o local selecionado.

Um novo passo na digitalização dos serviços de saúde

A possibilidade de tratar do pedido de agendamento através da App SNS 24 enquadra-se na expansão dos serviços digitais disponibilizados aos utentes.

A nova versão da aplicação foi lançada com o objetivo de concentrar num único espaço várias funcionalidades relacionadas com a saúde, enquanto o Portal SNS 24 também disponibiliza serviços de agendamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT).

Para quem tem uma requisição de exame ativa, o processo passa agora a poder começar diretamente no telemóvel, seguindo alguns passos simples dentro da aplicação.