Nunca mais fique sem bateria no Apple Watch: este powerbank magnético anda sempre consigo

Este artigo pode conter links afiliados*

Ficar sem bateria no Apple Watch a meio do dia é mais comum do que parece, sobretudo para quem usa notificações, GPS, treino ou monitorização de saúde de forma intensiva. O powerbank magnético da JOYROOM foi pensado exatamente para resolver esse problema, oferecendo uma solução compacta e prática para carregar o relógio em qualquer lugar, sem cabos extra nem complicações.

Com uma capacidade de 2000 mAh, este carregador portátil permite carregar um Apple Watch várias vezes antes de precisar de ser recarregado. Dependendo do modelo, é possível obter entre três a quatro cargas completas nas séries mais comuns, ou até duas cargas nos modelos Ultra. Vários utilizadores destacam esta autonomia como um dos pontos fortes: “Consigo carregar o meu Apple Watch várias vezes antes de precisar de carregar o powerbank novamente”, refere um comprador.

O carregamento é magnético e sem fios, com um íman forte que mantém o relógio bem fixo durante todo o processo. A velocidade aproxima-se bastante da do carregador original da Apple, algo que surpreendeu quem já testou: “Carrega o relógio quase tão depressa como o carregador original”, escreve um utilizador satisfeito. Este detalhe faz toda a diferença quando é preciso ganhar bateria rapidamente antes de sair de casa ou durante uma viagem.

Outro elemento que distingue este modelo é o ecrã digital LED, que mostra a percentagem exata de bateria restante. Em vez de simples luzes indicadoras, o utilizador sabe sempre com precisão quanta carga ainda tem disponível. Como resume uma das avaliações: “O ecrã digital é uma grande vantagem para saber exatamente quanta carga resta.” O dispositivo entra ainda em modo inteligente, desligando-se automaticamente quando não está a carregar.

Compacto, leve e com um porta-chaves reforçado e alça de couro, este powerbank foi feito para andar sempre contigo. Pode ser preso às chaves, à mochila ou guardado no bolso, tornando-se um verdadeiro plano de segurança para o dia a dia. “É perfeito para levar em viagens ou para ter na mochila em caso de emergência”, refere outro comprador. Pelo preço acessível e pela compatibilidade com todas as séries do Apple Watch, é uma solução simples para garantir que o relógio nunca fica sem bateria quando mais precisas dele.

