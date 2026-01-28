Facebook Instagram
Dicas

Nunca mais fique sem bateria no Apple Watch: este powerbank magnético anda sempre consigo

Ficar sem bateria no Apple Watch a meio de um treino ou de um dia intenso é frustrante

IOL
Hoje às 12:42

Este artigo pode conter links afiliados*

Powerbank para smartwatch
Powerbank para smartwatch
Foto: Amaozon.es
Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha

Ficar sem bateria no Apple Watch a meio do dia é mais comum do que parece, sobretudo para quem usa notificações, GPS, treino ou monitorização de saúde de forma intensiva. O powerbank magnético da JOYROOM foi pensado exatamente para resolver esse problema, oferecendo uma solução compacta e prática para carregar o relógio em qualquer lugar, sem cabos extra nem complicações.

Com uma capacidade de 2000 mAh, este carregador portátil permite carregar um Apple Watch várias vezes antes de precisar de ser recarregado. Dependendo do modelo, é possível obter entre três a quatro cargas completas nas séries mais comuns, ou até duas cargas nos modelos Ultra. Vários utilizadores destacam esta autonomia como um dos pontos fortes: “Consigo carregar o meu Apple Watch várias vezes antes de precisar de carregar o powerbank novamente”, refere um comprador.

O carregamento é magnético e sem fios, com um íman forte que mantém o relógio bem fixo durante todo o processo. A velocidade aproxima-se bastante da do carregador original da Apple, algo que surpreendeu quem já testou: “Carrega o relógio quase tão depressa como o carregador original”, escreve um utilizador satisfeito. Este detalhe faz toda a diferença quando é preciso ganhar bateria rapidamente antes de sair de casa ou durante uma viagem.

Adquira aqui

smartwatch

Outro elemento que distingue este modelo é o ecrã digital LED, que mostra a percentagem exata de bateria restante. Em vez de simples luzes indicadoras, o utilizador sabe sempre com precisão quanta carga ainda tem disponível. Como resume uma das avaliações: “O ecrã digital é uma grande vantagem para saber exatamente quanta carga resta.” O dispositivo entra ainda em modo inteligente, desligando-se automaticamente quando não está a carregar.

Compacto, leve e com um porta-chaves reforçado e alça de couro, este powerbank foi feito para andar sempre contigo. Pode ser preso às chaves, à mochila ou guardado no bolso, tornando-se um verdadeiro plano de segurança para o dia a dia. “É perfeito para levar em viagens ou para ter na mochila em caso de emergência”, refere outro comprador. Pelo preço acessível e pela compatibilidade com todas as séries do Apple Watch, é uma solução simples para garantir que o relógio nunca fica sem bateria quando mais precisas dele.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha
A bateria do iPhone nunca chega ao fim do dia? Encontrámos um power bank magnético por 22€
Este carregador externo de grande capacidade e ultra-rápido carrega vários dispositivos e ilumina a casa
Esqueça os smartwatches caros: esta pulseira Xiaomi faz tudo e está a 40 euros
Mais de 26 mil pessoas já escolheram este smartwatch de 33€ que atende chamadas e monitoriza o sono
"A quantidade de sujidade que tirou do meu colchão assustou-me": não sabíamos o quanto precisávamos deste aspirador anti-ácaros
É a primeira vez que vemos um aspirador tipo Dyson a menos de 50 euros
São as sapatilhas da moda e agora estão a 25 euros
Mais Vistos
00:04:38
Dois às 10
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
tvi
00:04:25
Dois às 10
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
tvi
00:03:04
1ª Companhia
Noélia dá ordens e leva reprimenda do instrutor: «Há diferença entre ser Comandante e mandante»
tvi
00:01:26
Dois às 10
Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Segurança
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Novidades
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Dicas
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)