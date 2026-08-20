Governo alerta população: todos devem ter estas 6 aplicações no telemóvel

O Governo português voltou a destacar algumas das aplicações que podem facilitar o acesso dos cidadãos a serviços públicos diretamente através do telemóvel. Entre tarefas relacionadas com a Segurança Social e as Finanças, cuidados de saúde, marcação de atendimentos e acesso a documentos digitais, existem seis apps que concentram diferentes serviços que podem ser úteis no dia a dia. Conheça quais são e o que pode fazer através de cada uma delas.

1. Segurança Social — acompanhar a situação contributiva

A aplicação da Segurança Social permite acompanhar a situação contributiva, consultar o estado dos pedidos de apoio — como subsídio de desemprego, parentalidade ou doença — e aceder a informação como o extrato da carreira contributiva e o comprovativo de contactos.

2. e-Fatura — gerir e classificar faturas

A aplicação e-Fatura permite gerir as faturas associadas ao número de contribuinte, nomeadamente classificar e validar as faturas emitidas e consultar os benefícios acumulados.

3. Sit. Fiscal – Pagamentos — acompanhar as obrigações fiscais

Com a aplicação Sit. Fiscal – Pagamentos, os contribuintes podem acompanhar as suas obrigações fiscais, incluindo declarações, reembolsos pendentes e referências de pagamento do IUC ou IMI. A Autoridade Tributária indica também que a app permite verificar pagamentos dentro do prazo e pagamentos em atraso, consultar o estado dos reembolsos e efetuar pagamentos através de MB WAY.

4. SNS 24 — ter a saúde num único lugar

A SNS 24 reúne no telemóvel vários serviços digitais de saúde. Nas imagens, o Governo destaca a possibilidade de marcar consultas de medicina geral e familiar no centro de saúde, consultar e utilizar receitas e ver o boletim de vacinas atualizado.

5. SigaApp — agendar atendimentos

A SigaApp permite tirar senhas digitais e marcar atendimentos para serviços como Lojas de Cidadão, Segurança Social, Registo Civil ou IEFP. A aplicação permite ainda fazer o agendamento diretamente, escolhendo o dia e a hora disponíveis.

6. Gov.pt — carteira digital

A aplicação Gov.pt funciona como uma carteira digital onde é possível aceder e partilhar documentos de identificação e documentos empresariais, consultar documentos do veículo e assinar documentos através da Chave Móvel Digital.