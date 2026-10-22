"Faz inveja a muitas jovens". Aos 55 anos, apresentadora rebenta termómetros ao posar em biquíni reduzido: e nós descobrimos o segredo por trás da boa forma

Sónia Araújo voltou a conquistar elogios nas redes sociais. Aos 55 anos, a apresentadora da RTP1 continua a surpreender os seguidores com a sua forma física e não hesita em partilhar fotografias em biquíni. «Fico sem palavras para descrever tanta simplicidade e beleza», «Que mulherão» e «Deusa!» são alguns dos comentários deixados pelos fãs numa das mais recentes publicações.

Entre as reações, há quem destaque a elegância da comunicadora, enquanto outros sublinham a sua sensualidade e aparência jovem. «Sempre cheia de elegância», «Velhos são os trapos» e «Musa» são outras das mensagens que se podem ler na caixa de comentários.

Mas, para lá dos elogios à imagem, há uma questão que desperta curiosidade: como consegue Sónia Araújo manter a forma física ao longo dos anos?

A apresentadora já falou sobre o assunto em várias entrevistas e a resposta passa, sobretudo, pela regularidade do exercício físico, por uma alimentação equilibrada e pela preocupação em envelhecer com saúde.

Três treinos por semana e uma disciplina que faz a diferença

Em julho de 2024, numa entrevista à revista Nova Gente, Sónia Araújo explicou que vai ao ginásio três vezes por semana. A apresentadora reconheceu que manter a forma exige mais esforço com o passar dos anos, mas garantiu que o exercício se tornou um hábito de que gosta.

«As pessoas podem pensar que consigo manter o peso porque sou obcecada, mas não sou. Sou disciplinada», afirmou, numa entrevista em que abordou a relação com o exercício físico.

A comunicadora admitiu ainda que nem todos os dias tem a mesma vontade de treinar, mas que acaba por sentir os benefícios da rotina. A consistência parece, assim, ser uma das principais apostas para manter a condição física.

O segredo não está apenas na aparência: quer envelhecer com saúde

Para Sónia Araújo, o exercício físico não serve apenas para manter a silhueta. A apresentadora já explicou que treina também a pensar no futuro e na importância de preservar a força muscular e a autonomia.

Na mesma entrevista, afirmou que quer chegar aos 80 ou 90 anos com força e capacidade para cuidar de si, dos filhos e dos futuros netos.

A preocupação com o envelhecimento saudável ajuda a perceber a importância que atribui à atividade física. Mais do que uma rotina associada à imagem, o treino é encarado como um investimento na qualidade de vida.

Esta perspetiva distingue-se da procura de resultados imediatos: a apresentadora tem falado sobretudo de disciplina e continuidade, sem apresentar a sua rotina como uma fórmula milagrosa.

Alimentação equilibrada, sem dietas extremas

A alimentação é outro dos hábitos sobre os quais Sónia Araújo já se pronunciou publicamente. Em declarações anteriores, a apresentadora afirmou que gosta de comer de tudo e que não é «escrava de dietas».

Numa entrevista à TV Mais, citada pela RFM em agosto de 2022, explicou que a boa forma resulta de um conjunto de fatores, entre os quais incluiu o acompanhamento de um personal trainer e a genética familiar.

A comunicadora reconheceu, assim, que não existe uma única explicação para a sua condição física. A regularidade do treino, os hábitos alimentares e as características individuais fazem parte do quadro que descreveu.

Treino funcional e trabalho de vários grupos musculares

Sónia Araújo também já deu a conhecer alguns pormenores dos exercícios que pratica. Em declarações reproduzidas pela FLASH!, explicou que aposta num treino diversificado, de caráter funcional, que trabalha diferentes grupos musculares e inclui alongamentos.

A apresentadora tem igualmente partilhado momentos dos treinos no ginásio, incluindo exercícios para pernas, glúteos e abdominais, bem como sessões de cardio.

O conjunto de declarações e publicações mostra uma rotina que não se resume a um exercício específico. A variedade e a continuidade são elementos recorrentes na forma como descreve o treino.

«Que mulherão»: os elogios multiplicam-se nas redes sociais

A forma física de Sónia Araújo continua a gerar reações entusiásticas entre os seguidores. Numa das publicações em biquíni, os comentários vão dos elogios à beleza à admiração pela elegância e pela confiança com que se apresenta.

«Sempre bem e linda», «Lindíssima 🔥», «Mulher mais maravilhosa, sensual, bonita, inteligente, irresistível, quente, perfeita», «Está mais sexy do que nunca», «Faz inveja a muitas jovens» e «Que pecado de mulher» são algumas das mensagens partilhadas pelos fãs.

Há ainda quem destaque a relação entre a idade e a aparência da apresentadora, com comentários como «Se as mulheres maduras começam a ficar assim ... As jovens deixam de ser jovens e querem ser maduras».

A publicação volta, assim, a colocar Sónia Araújo no centro das atenções nas redes sociais, onde partilha momentos da vida profissional e pessoal com os seguidores.