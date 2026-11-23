Catarina Furtado vai de férias com companhia especial: "Alguns resmungos e momentos de tensão"

A apresentadora revelou que continua a usar o perfume que lhe foi oferecido pelo antigo marido. Depois de tentar mudar de fragrância quando o casamento chegou ao fim, acabou por regressar ao aroma que a acompanha há mais de duas décadas.

Há hábitos que resistem ao tempo, às mudanças e até ao fim de uma relação. Catarina Furtado acaba de revelar um desses pormenores da sua vida pessoal: o perfume que usa há mais de 20 anos continua a ser aquele que lhe foi oferecido por João Reis, o ator de quem se separou em 2023.

A história foi partilhada pela apresentadora durante uma conversa com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves, no programa «As Três da Manhã», da Renascença, a 18 de novembro.

Questionada sobre a fragrância que utiliza, a anfitriã do «The Voice Portugal» explicou que, ao longo da vida, costumava mudar de perfume sempre que iniciava uma nova relação amorosa.

«Fui mudando de perfume ao longo da vida cada vez que mudava de namorado. Entretanto, o meu ex-marido deu-me este, há mais de 20 anos», contou.

O pormenor mais curioso surgiu quando Catarina Furtado recordou o que aconteceu depois do fim do casamento. A apresentadora chegou a pensar que estava na altura de mudar de aroma, mas a tentativa não durou.

«Quando nós terminámos, eu disse que ia mudar de perfume, mas não consegui. Fui, tentei tudo, andei dois ou três meses com outros perfumes, mas depois voltei ao perfume», revelou.

Uma confissão aparentemente simples, mas que permite recordar uma história de amor que marcou quase duas décadas da vida da apresentadora e do ator.

Catarina Furtado e João Reis: uma relação de 18 anos

Catarina Furtado e João Reis conheceram-se em 2004, durante as gravações da série «A Ferreirinha», da RTP. A relação começou nesse contexto profissional e viria a transformar-se num dos casamentos mais duradouros e discretos do meio artístico português.

O casal casou-se em 2005 e teve dois filhos em comum, Maria Beatriz e João Maria.

Ao longo dos anos, a apresentadora e o ator procuraram manter a vida familiar longe da exposição pública. Catarina Furtado, em particular, sempre defendeu a importância de proteger a intimidade dos filhos, mesmo sendo uma das figuras mais reconhecidas da televisão portuguesa.

Em julho de 2023, depois de 18 anos de casamento, os dois anunciaram que iriam seguir caminhos separados.

A decisão foi comunicada através de uma nota conjunta, na qual sublinharam que a separação tinha sido ponderada e tomada de comum acordo.

«Decidimos virar uma página na nossa vida e seguir caminhos separados, tendo sempre os nossos filhos como prioridade», escreveram na altura.

No mesmo comunicado, pediram respeito pela privacidade da família e apelaram a que não fossem feitas extrapolações sobre os motivos da rutura.

As diferenças que os aproximaram acabaram por afastá-los

Mais de um ano depois da separação, Catarina Furtado falou de forma mais aprofundada sobre o fim do casamento, numa conversa com Bernardo Mendonça, no podcast «A Beleza das Pequenas Coisas», do Expresso.

A apresentadora explicou que as diferenças entre os dois tinham sido uma das razões que os aproximaram no início da relação, mas que, com o passar dos anos, acabaram por contribuir para o afastamento.

«Quando nos conhecemos, as nossas diferenças foram um íman. E foi paixão e depois foi amor, senão não tinha durado 18 anos. 18 anos depois, as nossas diferenças, imensas, afastaram-nos», recordou.

Catarina Furtado esclareceu ainda que a decisão não resultou de um acontecimento isolado, mas de um processo de reflexão sobre a vida que estavam a construir.

«Nós já não conseguíamos evoluir os dois juntos», afirmou, acrescentando que, em determinadas relações, as pessoas conseguem continuar a crescer lado a lado, enquanto noutras acabam por seguir caminhos diferentes.

A apresentadora também reconheceu que, durante a relação, nem sempre conseguiu identificar os próprios erros.

«Tenho a noção clara de que errei muito, achando que não estava a errar, e que a culpa era só dele. E ele provavelmente achou o mesmo em relação a mim», confessou.

As declarações permitiram conhecer melhor a forma como Catarina Furtado encarou o fim do casamento, sem que isso significasse uma exposição dos aspetos mais íntimos da relação.

O divórcio foi difícil, mas a relação entre os dois manteve-se

Em 2024, João Reis também abordou publicamente a separação, numa entrevista a Júlia Pinheiro.

O ator afirmou que a decisão tinha sido tomada de forma ponderada e explicou que o comunicado conjunto foi uma forma de evitar especulações sobre a vida privada da família.

«A nossa relação é ótima, zelamos pelo bem-estar dos filhos», garantiu, numa declaração que reforçou a importância que ambos atribuem à relação parental.

Catarina Furtado, por seu lado, reconheceu que o processo de divórcio foi uma das partes mais difíceis da separação, embora tenha explicado que a decisão já estava tomada há bastante tempo quando foi tornada pública.

«Não houve coisas feias», afirmou numa conversa com Tânia Ribas de Oliveira, na RTP1, em janeiro de 2025.

A apresentadora explicou ainda que o respeito mútuo e a forma como o público recebeu a notícia ajudaram a que ambos conseguissem atravessar esta fase com maior tranquilidade.

Um perfume que continua a fazer parte da sua vida

A revelação feita na Renascença não significa que Catarina Furtado tenha mudado de opinião sobre a separação ou que esteja a procurar recuperar a relação com João Reis.

É, antes, uma curiosidade sobre um hábito que atravessou diferentes fases da sua vida e que acabou por permanecer, mesmo depois de uma mudança tão significativa como o fim de um casamento.

O perfume foi oferecido pelo ator há mais de duas décadas. A apresentadora tentou substituí-lo quando a relação terminou, mas acabou por regressar à fragrância que já fazia parte da sua rotina.

E é precisamente esse pormenor que torna a história tão particular: por vezes, uma separação muda a vida de duas pessoas, mas não apaga todos os pequenos hábitos que nasceram durante os anos que passaram juntas.

No caso de Catarina Furtado, o perfume continua a acompanhá-la. Não como prova de que o passado permanece por resolver, mas como um detalhe de uma história que, apesar de ter chegado ao fim enquanto casamento, continua a fazer parte do seu percurso.