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Ateroll aquecedor compacto
Ateroll aquecedor compacto | Amazon.es

Aquecedor de baixo consumo muito elogiado pelos compradores baixa de preço na Amazon
IOL
Hoje às 10:53

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Os dias e as noites estão cada vez mais frios e este aquecedor tem sido um dos mais procurados e elogiados na Amazon

Nem sempre precisamos de um aquecedor grande para estar confortáveis. Muitas casas portuguesas não são enormes e, muitas vezes, só queremos aquecer uma divisão pequena, como o escritório ou o quarto. É para isso que serve este modelo, e escolhemo-lo de propósito por ser de baixo consumo, porque sabemos que a fatura da luz é uma preocupação para muita gente. Neste momento está com desconto e vale a pena aproveitar agora: quando o frio apertar a sério, é raro encontrar aquecedores em promoção.

Aquece depressa e tem modo ECO para poupar na fatura

Este aquecedor usa tecnologia cerâmica PTC que aquece depressa e tem termóstato para manter a divisão à temperatura que escolhermos. Vários compradores dizem que aquece rapidamente quartos pequenos ou médios e que faz pouco ruído. Um deles nota, porém, que é menos eficaz em divisões maiores, o que faz sentido para um modelo compacto como este.

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Ateroll aquecedor compacto

Tem três modos de funcionamento, incluindo o ECO, pensado para gastar menos: segundo os compradores, regula a temperatura sozinho em vez de funcionar sempre ao máximo. Vem com comando à distância, que muitos elogiam por ser cómodo, por exemplo para o ligar ou desligar sem sair da cama, e com um temporizador até oito horas, que desliga o aparelho à hora que definirmos. Em termos de segurança, tem bloqueio para crianças e proteção contra queda, que o desliga se for derrubado.

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Num mercado com tantas opções, este modelo destaca-se por juntar num só aparelho aquilo que mais se procura: aquece depressa, tem modo ECO, comando à distância, temporizador e proteções de segurança, como o bloqueio para crianças e a proteção contra queda. A opinião de quem já o comprou também pesa: tem 4,6 estrelas em 182 avaliações, com muitos compradores a elogiar a rapidez, o comando e o ruído discreto. Neste momento está a 50,81 € (versão preta, redonda, pequena), abaixo dos 59,99 € que custava nos últimos 30 dias.

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Ateroll aquecedor compacto

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