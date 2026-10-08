Este aquecedor vende-se aos milhares e agora custa menos de 50 euros na Amazon

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Com o outono a trazer a chuva e as primeiras manhãs frias, e com muitas casas em Portugal sem aquecimento central, há quem comece a pensar em como aquecer o quarto, o escritório ou a casa de banho. Um aquecedor pequeno, que se leva de divisão em divisão, é uma das soluções mais procuradas nesta altura do ano.

O aquecedor cerâmico Dreo Atom 316 está mais barato na Amazon e, ficando abaixo dos 50 euros, pode ser adquirido neste momento por 43,20€. O anúncio indica tratar-se de uma oferta por tempo limitado. Tem 4,7 estrelas de avaliação média em mais de 10 mil avaliações, foi comprado mais de 500 vezes no último mês e tem o selo "Escolha da Amazon".

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Compacto e fácil de levar

O aparelho tem 28 centímetros de altura e cerca de 17 de largura, uma alça integrada e um desenho cilíndrico que ocupa pouco espaço. Tem ecrã digital com controlos táteis e vem com comando.

Uma compradora destaca que aquece uma divisão pequena ou a casa de banho em questão de minutos, e outro cliente fala do tamanho e do design moderno, que torna a limpeza fácil. Um comprador nota que o cabo mede cerca de metro e meio, o que chega para a maioria das situações.

Aquece depressa, diz a marca e dizem os compradores

Com 1500 watts e aquecimento cerâmico PTC, a marca garante que o aparelho dá calor em segundos. Os compradores confirmam: uma utilizadora fala de "calor imediato e intenso", mesmo no programa mais baixo. Outro testou-o num quarto de cerca de 16 metros quadrados, com 10 a 12 graus, e notou a diferença em cinco a dez minutos.

Termostato, temporizador e vários modos

O termostato permite escolher a temperatura entre os 5 e os 35 graus, em passos de um grau. Há três modos de funcionamento (aquecimento, Eco e só ventilador), temporizador até 12 horas, bloqueio para crianças e função de memória.

Segundo a marca, o motor funciona com um nível de ruído de 34 decibéis. Vários compradores sublinham o silêncio, e um deles diz que, nos níveis mais baixos, o ruído é muito discreto e se consegue descansar sem problema.

Segurança

A página do produto indica que o aquecedor tem sensor de inclinação, material ignífugo V0, proteção contra sobreaquecimento e ficha de segurança.

Com o valor abaixo dos 50 euros em todas as cores (a versão branca custa 49,13€), quem quiser aquecer os cantos mais frios da casa antes do inverno tem aqui uma opção a considerar.

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