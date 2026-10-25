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Aquecedor
Aquecedor | Foto: Freepik

Aquecer uma divisão por menos de 25 euros: o aquecedor que muita gente já conhece está em promoção
Andreia Vital
Hoje às 15:10

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Antes que os preços subam com a chegada do frio, vale a pena espreitar este aquecedor compacto em promoção

Com o inverno à porta, os aquecedores pequenos costumam encarecer à medida que a procura aumenta, por isso convém não deixar a compra para a última hora. A Amazon tem neste momento vários modelos com desconto e um dos mais em conta é o Taurus Tropicano 2400, um aquecedor que muita gente reconhece por já o ter visto em casa de familiares ou amigos.

De tamanho reduzido e com ventoinha, foi pensado para aquecer uma divisão em pouco tempo e custa agora 24,39 €. Como também funciona como ventilador, não fica esquecido na arrecadação quando chegar o calor: pode ser usado durante o ano inteiro.

Adquira aqui

Taurus Tropicano 2400 aquecedor

Como funciona

Este aquecedor tem duas intensidades de calor, o que permite ajustá-lo ao tamanho da divisão e ao frio que se sente lá fora. Tem também um termostato regulável: basta escolher a temperatura pretendida e o aparelho desliga-se sozinho quando a alcança, voltando a ligar-se se ela descer. Não é preciso andar a ligá-lo e a desligá-lo à mão, e o aquecedor só trabalha quando é mesmo necessário.

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O que diz quem já comprou

O elogio mais repetido é a rapidez. Há quem descreva o modelo como perfeito para aquecer depressa e quem diga que não é preciso esperar muito para sentir a diferença na divisão. Quanto à durabilidade, os comentários também são positivos: um utilizador usa-o há mais de ano e meio sem ter tido um único problema, outro considera-o de muito boa qualidade e potente para divisões, e há ainda quem resuma tudo numa relação qualidade-preço difícil de superar.

É por isso uma boa pção para quem procura um aquecedor de apoio, para ligar numa só divisão e durante algumas horas, sem grande investimento. Não substitui um sistema de aquecimento central, mas serve bem de solução de recurso nas manhãs e nas noites mais frias.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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