Facebook Instagram
Descobertas

Mãos sempre geladas? Este aquecedor recarregável desce de 26€ para 11€ e atua em 3 segundos

Para quem anda sempre com as mãos geladas, mesmo dentro de casa
IOL
Hoje às 15:54

Este artigo pode conter links afiliados*

Mãos geladas
Mãos geladas

Foto: Freepik

Humidade e mofo em casa? Este desumidificador custa 45€ e soma milhares de compras na Amazon

Há pessoas que nunca conseguem aquecer as mãos, nem com luvas, nem com bolsos cheios de truques. Seja a caminhar na rua, a trabalhar ao ar livre ou simplesmente em casa nos dias mais frios, o desconforto acaba por ser constante. O aquecedor de mãos recarregável FANDLISS , disponível na Amazon, foi pensado exatamente para esses momentos, oferecendo calor imediato, portátil e ajustável, sem complicações.

Dois aquecedores num só conjunto

Este pack inclui duas unidades independentes, que podem ser usadas separadamente, uma em cada mão, ou unidas através de um sistema magnético para formar um único aquecedor de dupla face. Quem já o utiliza destaca essa versatilidade: “O facto de se unirem com ímanes é excelente, posso usar de várias formas”, refere um comprador.

O formato compacto permite levá-los facilmente no bolso do casaco ou dentro das luvas, sem peso excessivo nem volume incómodo.

Aquecimento rápido e níveis ajustáveis

O aquecedor começa a libertar calor em cerca de 3 segundos, algo muito elogiado nas avaliações. “Aquece rápido e mantém uma temperatura agradável durante bastante tempo”, escreve um utilizador.

Dispõe de três níveis de temperatura, desde um calor mais suave para uso prolongado até um nível mais intenso, pensado para dias de frio extremo. No modo mais baixo, a autonomia pode chegar a 13 horas, o que o torna prático para um dia inteiro fora de casa.

Adquira aqui

aquecedor de mãos

Bateria recarregável e utilização segura

Cada unidade inclui uma bateria de 3000 mAh, perfazendo 6000 mAh no total, com carregamento por USB-C. O cabo duplo incluído permite carregar ambos ao mesmo tempo, um detalhe frequentemente referido: “O cabo com duas saídas é muito prático, carrego os dois de uma vez”.

O sistema de proteção inteligente ajuda a prevenir sobreaquecimento, sobrecarga ou curto-circuitos, garantindo uma utilização segura no dia a dia.

O que dizem as avaliações na Amazon

Com mais de 1.600 avaliações e uma média de 4,6 estrelas, este modelo é descrito como eficaz, leve e confortável. “Nunca mais terei as mãos frias”, “Perfeito para o trabalho no exterior” e “A primeira potência já é suficiente para a maioria das situações” são comentários recorrentes.

Atualmente, encontra-se com 56% de desconto, tendo passado de cerca de 26€ para 11€, o que reforça o interesse deste pequeno acessório de inverno para quem sofre com mãos geladas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Humidade e mofo em casa? Este desumidificador custa 45€ e soma milhares de compras na Amazon
Para o artista lá de casa: as canetas da moda estão com desconto na Amazon (e chegam antes do Natal)
Este é um dos aquecedores mais vendidos da Amazon e custa apenas 30 euros
Bateria incluída e 8 horas de calor: este colete feminino lidera as vendas na Amazon
Mais Vistos
00:04:36
Secret Story
Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé
tvi
00:02:59
Dois às 10
Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»
tvi
00:42:52
Dois às 10
Liliana, Zé e o que mais o surpreendeu. As revelações de Fábio após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa
tvi
00:06:45
Secret Story
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
tvi
Destaques IOL
Estrela infantil
Estrela infantil da televisão dos anos 2000 vive hoje em situação de sem-abrigo. Fãs ficaram em choque
Novidades
Ainda usa destes escorredores? Lidl tem alternativa da moda a um preço incrível
Saude
Estes são os 5 alimentos que nunca devem ir para o congelador, alertam especialistas
Decoração de natal
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho
Mais Lidas
Dylan
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Dois às 10
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
tvi
Famosos
Sandra Felgueiras em momento de despedida: "Para sempre nos nossos corações"
selfie
Guerra na Ucrânia
Como a guerra na Ucrânia está a aumentar o número de renas mortas na Finlândia
cnn
Nuno Markl
"Já me explicaram que, se tivesse adormecido, não estava cá": Markl recorda AVC e revela que teve novo episódio no hospital
cnn
Dois às 10
Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»
tvi