Facebook Instagram
Descobertas

Este aquecedor tem as cores mais giras de sempre e nem chega aos 50 euros

Quatro cores lindas, controlo por aplicação e menos de 50 euros: impossível resistir.
IOL
Hoje às 13:08

Este artigo pode conter links afiliados*

Já não passa frio à secretária! Este aquecedor de pernas tem 5 níveis de temperatura

Durante o inverno, a casa torna-se o nosso refúgio principal. Passamos mais tempo dentro de portas, procuramos conforto e, inevitavelmente, acabamos por olhar à volta com mais atenção. É nesta altura que nos apercebemos de como os objetos que escolhemos para nos aquecer influenciam não só o ambiente físico, mas também o nosso estado de espírito. Um aquecedor não precisa de ser apenas funcional. Quando tem um design cuidado e cores que nos agradam, transforma-se numa peça que queremos ter à vista, que ajuda a criar uma atmosfera acolhedora. E isso, nos dias mais cinzentos, faz toda a diferença.

O WARM WALL PRO surge precisamente neste equilíbrio entre função e estética. Está disponível na Amazon por 48 euros, menos do que os 56 euros anteriores, e acumula uma média de 4,2 estrelas com base em mais de 715 avaliações. O que chama a atenção à primeira vista são as quatro opções de cor disponíveis: branco, castanho, terracota e verde. São tons suaves, modernos, que se integram facilmente em qualquer divisão sem sobressair de forma desagradável. Ao contrário de muitos aquecedores que tendemos a esconder assim que deixam de ser necessários, este foi pensado para ficar à vista.

O funcionamento é ajustável entre dois níveis de potência. No nível mais baixo, aquece de forma suave e consome menos energia. No nível mais alto, é adequado para divisões até cerca de 20 metros quadrados, suficiente para um quarto ou uma sala de dimensões médias. A tecnologia cerâmica permite que o calor se espalhe de forma rápida e uniforme, algo que se nota especialmente em espaços como casas de banho, onde queremos conforto imediato.

Adquira o aquecedor aqui

AQUECEDOR CREATE amazon

Pode ser colocado na parede ou diretamente no chão, consoante a necessidade ou a configuração da divisão. Esta dupla funcionalidade não é comum em aquecedores desta gama de preço e acaba por tornar o equipamento mais versátil ao longo do tempo. O controlo pode ser feito através de uma aplicação no telemóvel, por comando à distância ou diretamente no painel tátil do aparelho. A ligação Wi-Fi permite programar o aquecimento antes de chegar a casa, uma funcionalidade prática para quem tem rotinas previsíveis.

Nas avaliações, surgem com frequência elogios à eficiência e ao design. "É compacto, elegante e eficiente, a tecnologia cerâmica oferece calor rápido e uniforme, perfeito para pré-aquecer a casa de banho antes do duche", refere um comprador. Outro destaca que "é bonito, compacto e com acabamentos agradáveis que se enquadram em qualquer espaço".Há também quem sublinhe o desempenho térmico, dizendo que "aquece rapidamente e tem potência suficiente para um quarto médio."

O equipamento funciona de forma silenciosa e está preparado para uso prolongado, com proteção contra sobreaquecimento, classificação IP24 que garante resistência a salpicos e um sensor que deteta janelas abertas. Para quem procura um aquecedor que cumpra a sua função sem comprometer a estética da casa, o WARM WALL PRO apresenta-se como uma escolha equilibrada, agora disponível por menos de 50 euros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Já não passa frio à secretária! Este aquecedor de pernas tem 5 níveis de temperatura
Esqueça os serviços profissionais! Este aparelho limpa manchas de tecidos por 70 euros
"O cheiro a mofo desapareceu": mais de 700 pessoas compraram este desumidificador no último mês
Esqueça a roupa húmida durante dias: esta cobertura para estendal seca tudo em horas
Noites de inverno mais quentes? Este edredão da Pikolin está a preço de saldo na Amazon
Humidade e mofo em casa? Este desumidificador custa 45€ e soma milhares de compras na Amazon
Finalmente, está a menos de 100€ o aspirador tipo Dyson mais vendido da Amazon
Porquê ir ao café quando pode ter expresso cremoso em casa? Conheça a máquina mais vendida da Amazon
Mais Vistos
00:01:51
1ª Companhia
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
tvi
00:03:08
1ª Companhia
Filipe Delgado faz partilha íntima sobre o marido: «Este casamento é um desafio...»
tvi
00:01:00
1ª Companhia
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
tvi
00:04:46
V+ Fama
Francisco Monteiro e Ana Batista juntos? Ex-concorrente deixa tudo a limpo
tvi
Destaques IOL
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Dicas
Este é o segredo para deixar os vidros das janelas brilhantes e sem manchas
Psicologia
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
Justiça
Mulher foi sujeita a quatro anos de quimioterapia. Afinal, não tinha cancro
Mais Lidas
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
away
Famosos
Francisco Monteiro apaixonado por ex-concorrente do "Secret Story"? Zaza responde sem rodeios!
selfie
Famosos
Arrepiante! Após funeral de Maycon Doulgas, Renata Reis revela nova tatuagem
selfie
Dois às 10
Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Liga
Gil Vicente aceita oferta do Flamengo por Andrew
maisfutebol