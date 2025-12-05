Não é preciso ter sempre o ar condicionado ligado: este aquecedor pode ser a resposta

Este artigo pode conter links afiliados*

Nos últimos dias, a rotina instalou-se: chega-se a casa com aquele frio que atravessa a roupa, liga-se o ar condicionado em modo aquecimento e, logo a seguir, surge o receio do impacto na próxima fatura da eletricidade. Com o inverno a mostrar-se cada vez mais rigoroso, torna-se essencial encontrar soluções capazes de garantir conforto térmico sem elevar demasiado os custos mensais.

As temperaturas baixas têm sido constantes e muitos procuram alternativas que aqueçam eficazmente, sem comprometer o orçamento familiar. A pensar nisso, a Olimpia Splendid apresenta um aquecedor de parede que alia desempenho, eficiência e praticidade — agora disponível por 82€.

Tecnologia pensada para aquecer rápido e gastar menos

Com 2000W de potência e tecnologia cerâmica, este modelo foi desenvolvido para distribuir o calor de forma uniforme por toda a divisão. A barbatana oscilante ajusta automaticamente o fluxo de ar, garantindo uma sensação de conforto mais imediata. Vários utilizadores destacam precisamente esta rapidez de aquecimento e o consumo equilibrado.

O controlo do equipamento pode ser feito diretamente no painel LED, através do comando remoto incluído ou via aplicação OS HOME, permitindo regular tudo pelo telemóvel. Para quem utiliza assistentes virtuais, há outro ponto forte: o aquecedor é compatível com Alexa, facilitando ainda mais o uso no dia a dia.

Segurança integrada para utilização tranquila

O modelo inclui termostato de segurança, proteção contra sobreaquecimento e um sistema que deteta janelas abertas, interrompendo o funcionamento quando entra ar frio — uma forma eficaz de evitar desperdícios energéticos. Para maior comodidade, o temporizador semanal permite programar horários de funcionamento ajustados à rotina da casa.

Feedback positivo de quem já o utiliza

Com dois níveis de potência (1000W/2000W) e modo de ventilação, adapta-se a diferentes momentos do dia: mais forte nas manhãs geladas, mais suave durante o resto do dia, ou apenas ventilação quando o ambiente já está mais ameno. Muitos utilizadores realçam a facilidade de ligação via Wi-Fi, a compatibilidade com dispositivos Android e iOS e o facto de chegar com comando e pilhas incluídos — um detalhe simples, mas muito apreciado.

Por 82€, apresenta-se como uma opção prática, eficiente e com funcionalidades modernas para enfrentar o frio sem aumentar demasiado a fatura da luz.

