Facebook Instagram
Descobertas

Não é preciso ter sempre o ar condicionado ligado: este aquecedor pode ser a resposta

O aquecedor que ajuda a manter a casa quente sem fazer subir a fatura da luz
IOL
Há 3h e 21min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aquecedor OLIMPIA SPLENDID
Aquecedor OLIMPIA SPLENDID
«Este aspirador foi o único que não deixou de ter desconto depois da Black Friday. E é tipo Dyson.»

Nos últimos dias, a rotina instalou-se: chega-se a casa com aquele frio que atravessa a roupa, liga-se o ar condicionado em modo aquecimento e, logo a seguir, surge o receio do impacto na próxima fatura da eletricidade. Com o inverno a mostrar-se cada vez mais rigoroso, torna-se essencial encontrar soluções capazes de garantir conforto térmico sem elevar demasiado os custos mensais.

As temperaturas baixas têm sido constantes e muitos procuram alternativas que aqueçam eficazmente, sem comprometer o orçamento familiar. A pensar nisso, a Olimpia Splendid apresenta um aquecedor de parede que alia desempenho, eficiência e praticidade — agora disponível por 82€.

Adquira o aquecedor aqui

olimpia splendid

Tecnologia pensada para aquecer rápido e gastar menos

Com 2000W de potência e tecnologia cerâmica, este modelo foi desenvolvido para distribuir o calor de forma uniforme por toda a divisão. A barbatana oscilante ajusta automaticamente o fluxo de ar, garantindo uma sensação de conforto mais imediata. Vários utilizadores destacam precisamente esta rapidez de aquecimento e o consumo equilibrado.

O controlo do equipamento pode ser feito diretamente no painel LED, através do comando remoto incluído ou via aplicação OS HOME, permitindo regular tudo pelo telemóvel. Para quem utiliza assistentes virtuais, há outro ponto forte: o aquecedor é compatível com Alexa, facilitando ainda mais o uso no dia a dia.

Segurança integrada para utilização tranquila

O modelo inclui termostato de segurança, proteção contra sobreaquecimento e um sistema que deteta janelas abertas, interrompendo o funcionamento quando entra ar frio — uma forma eficaz de evitar desperdícios energéticos. Para maior comodidade, o temporizador semanal permite programar horários de funcionamento ajustados à rotina da casa.

Feedback positivo de quem já o utiliza

Com dois níveis de potência (1000W/2000W) e modo de ventilação, adapta-se a diferentes momentos do dia: mais forte nas manhãs geladas, mais suave durante o resto do dia, ou apenas ventilação quando o ambiente já está mais ameno. Muitos utilizadores realçam a facilidade de ligação via Wi-Fi, a compatibilidade com dispositivos Android e iOS e o facto de chegar com comando e pilhas incluídos — um detalhe simples, mas muito apreciado.

Por 82€, apresenta-se como uma opção prática, eficiente e com funcionalidades modernas para enfrentar o frio sem aumentar demasiado a fatura da luz.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
«Este aspirador foi o único que não deixou de ter desconto depois da Black Friday. E é tipo Dyson.»
Chamadas, desporto e saúde no pulso: este relógio passou de 100€ para 20€
Presentes abaixo dos 20 euros: o gorro com auscultadores que toda a gente quer este inverno
"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel
Mais Vistos
00:01:04
Secret Story
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?
tvi
00:03:37
Secret Story
Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos
tvi
00:05:11
Secret Story
Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»
tvi
00:02:37
Secret Story
«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema
tvi
Destaques IOL
Saude
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
IKEA
São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias
Animais
A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas
Lojas
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Mais Lidas
Dois às 10
Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar
tvi
Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares visa associação dos árbitros: "Ainda não percebeu que há 50 anos houve um golpe de Estado em Portugal"
cnn
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Mundial 2026
Mundial 2026: tudo o que precisa de saber para o sorteio desta sexta-feira
maisfutebol
Francisco Monteiro
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Bernardina Brito
Bernardina Brito revela segredo com que se inscreveu no Secret Story 4, mas que foi rejeitado: «Ia ser muito chocante»