Chegou a altura de apostar num bom aquecedor. E este consome pouco

O gesto mais comum do inverno tem os dias contados: há uma nova forma de aquecer as mãos

Os dias frios exigem soluções de aquecimento, mas ninguém quer sustos na fatura da luz. "Comprei para experimentar e fiquei surpreendida. Aquece rapidamente e o consumo é mínimo", partilha uma utilizadora que encontrou neste emissor térmico a resposta para as suas necessidades. E os números não mentem: com mais de 6.500 avaliações positivas na Amazon, cada vez mais famílias descobrem que é possível ter uma casa quente sem gastar uma fortuna.

Pensar a longo prazo

O segredo está no sistema de aquecimento limpo e eficiente, que não utiliza combustíveis nem gera fumos. "Destaco o alto rendimento pelo pouco que consome. A programação e o modo de poupança fazem toda a diferença", explica um utilizador satisfeito. Com possibilidade de programar diferentes temperaturas ao longo do dia e da semana, é possível adaptar o consumo aos horários de cada família.

Conforto sem preocupações

"Durmo com a porta do quarto entreaberta por causa dos gatos e mesmo assim mantém uma temperatura agradável durante toda a noite", conta uma utilizadora. O termostato regulável garante um funcionamento eficiente, evitando desperdícios de energia. "Comprei para o quarto do bebé, onde temos problemas de frio e humidade. Numa hora aquece o espaço todo e, com o termóstato, o consumo é mínimo", acrescenta outra mãe satisfeita.

Instalação sem complicações

Com um design discreto em branco e alumínio, este emissor térmico adapta-se a qualquer divisão entre 10 e 14m². A instalação é simples - pode ser fixado na parede ou utilizar os pés de apoio incluídos - e o comando à distância permite controlar todas as funções sem sair do sofá. "É bonito e pesa pouco, tanto para pendurar como para ter de pé", confirma um utilizador. Entre o aquecimento rápido, o consumo controlado e a programação versátil, encontrámos um aparelho que responde às necessidades das famílias modernas sem comprometer o orçamento familiar.

