O aquecedor a óleo já não é o que era. Veja como evoluiu e como vai querer um

Este artigo pode conter links afiliados*

Os aquecedores a óleo foram sempre a escolha de quem procura um calor duradouro e confortável, mas costumavam ser aqueles aparelhos pesados e antiquados que escondíamos num canto da casa. Este modelo da Dreo vem mudar essa perceção: com um design elegante em preto mate, ecrã LED grande e comando à distância incluído, traz um toque de modernidade a um clássico do inverno.

O design deste aquecedor em forma de M permite que o calor se espalhe mais rapidamente e de forma mais uniforme por toda a divisão, criando aquele ambiente acolhedor que tanto procuramos no inverno. "O acabamento é de alta qualidade e aquece muito bem sem tornar o ar demasiado seco", partilha um utilizador satisfeito.

Calor personalizado

Com três níveis de potência diferentes (800W, 1200W e 2000W) e um modo ECO que ajusta automaticamente o consumo, este aquecedor adapta-se a qualquer necessidade. A temperatura pode ser regulada entre 5 e 35°C, permitindo encontrar o nível de conforto ideal. "O modo ECO funciona muito bem para uso prolongado - aquece durante um tempo, depois desliga, volta a aquecer e assim sucessivamente. É muito eficiente", explica um comprador.

Silencioso e seguro

A segurança foi uma prioridade no desenvolvimento deste aquecedor. Além da proteção contra sobreaquecimento, inclui também material resistente ao fogo e um sistema que o desliga automaticamente se tombar. "É super silencioso, o que permite usar no quarto durante a noite sem qualquer incómodo", destaca outro utilizador.

Consulte o preço do aquecedor aqui

Conforto programável

O temporizador de 24 horas permite programar o aquecedor para se ligar e desligar automaticamente, ideal para ter a casa quente quando acordamos ou quando chegamos do trabalho. As rodas de alta qualidade tornam-no surpreendentemente fácil de mover entre divisões. "As rodas são muito bem pensadas, desliza facilmente no chão", confirma uma compradora que aprecia a flexibilidade de poder levá-lo para onde é mais necessário.

Nestes dias gelados de inverno, em que o frio parece entrar por todos os cantos, ter um aquecedor que nos recebe com calor acolhedor faz toda a diferença. Este aquecedor a óleo da Dreo combina o calor duradouro que sempre procurámos com comodidades modernas que simplificam a nossa vida. É só programar para encontrar a casa quente ao chegar do trabalho ou acordar numa temperatura agradável, sem preocupações de segurança nem o aspeto antiquado que antes escondíamos atrás do sofá.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.