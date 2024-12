Não podemos ter sempre ar condicionado ligado. Mas este aquecedor vai salvar-nos a vida

Este artigo pode conter links afiliados*

Na última semana, o ritual tornou-se constante: chegamos a casa gelados, ligamos o ar condicionado em modo aquecimento, e depois vem aquele momento de tensão quando pensamos na próxima fatura da luz. Em dias como estes, em que as temperaturas parecem não dar tréguas, precisamos de encontrar alternativas que nos permitam manter o conforto sem gastar uma fortuna.

Os dias gelados são cada vez mais frequentes e todos procuramos formas de manter a casa quente sem comprometer o orçamento familiar. Ninguém quer passar frio, mas também ninguém quer sustos quando chegar a conta da energia. A Olimpia Splendid apresenta uma solução inteligente: um aquecedor de parede que combina potência com eficiência energética.

Tecnologia simples e prática

Com 2000W de potência e tecnologia cerâmica, este aquecedor garante uma distribuição uniforme e constante do calor em toda a divisão. A barbatana oscilante direciona automaticamente o fluxo de ar para um maior conforto. "Aquece rapidamente e tem baixo consumo, recomendo a 100%", partilha um utilizador satisfeito.

O aquecedor pode ser controlado de três formas diferentes: através do painel LED na própria unidade, com o comando à distância incluído, ou através da app OS HOME no telemóvel. "O que mais gosto é poder usar o telemóvel para o ligar quando não encontro o comando", confessa um utilizador. Para quem já utiliza assistentes virtuais, há uma boa notícia: "O design é compacto, com LEDs que mostram o estado e temperatura, e o melhor é que funciona com Alexa", explica outro comprador satisfeito.

Segurança em primeiro lugar

Equipado com termostato de segurança e proteção contra sobreaquecimento, este modelo inclui ainda um detector de janelas abertas, que interrompe o funcionamento quando deteta entrada de ar frio - uma função que evita desperdício de energia. Para maior comodidade, o temporizador semanal permite programar o funcionamento de acordo com a sua rotina.

Aprovado por quem já experimentou

Disponível na Amazon com uma classificação de 4 estrelas, os utilizadores são unânimes: "É um aquecedor potente, silencioso e o controlo remoto é muito prático". Com dois níveis de potência (1000W/2000W) e modo de apenas ventilação, adapta-se a qualquer altura do dia: mais potente nas manhãs geladas, mais suave durante o dia, ou apenas ventilação nas horas menos frias. "Um produto muito bom que funciona na perfeição com WiFi e aplicações Android e iOS. A sincronização é fácil e ainda vem com comando e pilhas incluídas. Estou mesmo muito satisfeito", partilha outro utilizador.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.