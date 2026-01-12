Facebook Instagram
Já não passa frio à secretária! Este aquecedor de pernas tem 5 níveis de temperatura

O frio nas pernas e nos pés é um dos incómodos mais comuns de quem trabalha sentado.
IOL
Hoje às 12:28

Este artigo pode conter links afiliados*

Esqueça os serviços profissionais! Este aparelho limpa manchas de tecidos por 70 euros

Durante o inverno, muitas casas em Portugal sentem o frio de forma direta, sobretudo quando se passa várias horas sentado a trabalhar ou a estudar. Mesmo com camisolas mais quentes ou mantas, manter as pernas e os pés confortáveis nem sempre é fácil, especialmente junto à secretária. O que muita gente não sabe é que, para este desconforto específico, já existem soluções pensadas exatamente para aquecer esta zona do corpo. Nos últimos anos surgiram aquecedores de pernas em formato envolvente, concebidos para proporcionar calor localizado sem necessidade de aquecer toda a divisão.

Este aquecedor elétrico em formato de “U” envolve as pernas de forma confortável e distribui o calor de maneira uniforme, com especial foco nos tornozelos e nos pés. Funciona com uma potência moderada de 220 W e dispõe de cinco níveis de temperatura ajustáveis, permitindo adaptar o calor às necessidades de cada momento. O funcionamento é silencioso e imediato, sem tempos de espera, o que o torna adequado para ambientes de trabalho, escritórios em casa ou zonas de estudo. O tecido é leve e flexível, adaptando-se facilmente à posição das pernas sem limitar os movimentos.

Além de compacto e fácil de dobrar, este aquecedor pesa menos de um quilo, podendo ser transportado ou arrumado sem esforço quando não está a ser utilizado. É uma solução simples para quem procura manter as pernas quentes durante longos períodos sentado, sem recorrer a aquecedores mais potentes ou ao aumento constante da temperatura da casa. Encontra-se disponível na Amazon por 29,47 €, apresentando-se como uma alternativa acessível para melhorar o conforto diário nos meses mais frios.

Adquira aqui

aquecedor em U

