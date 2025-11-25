Quem disse que os aquecedores são todos feios? Este estilo retro da Rowenta está a 35 € na Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

Não há como escapar: nestes meses frios, um aquecedor em casa é quase obrigatório. Mas se é como nós e prefere que tudo seja bonito, sabe bem que a maioria dos modelos não ajuda nada — são volumosos, pouco atraentes e parecem feitos apenas para funcionar, sem qualquer preocupação estética. Foi por isso que, quando nos deparámos com este Rowenta My Nomad em tom de vinho, tivemos mesmo de vir partilhar. É lindo, tem um ar retro discreto que fica bem em qualquer divisão, e o melhor? Está agora a 35 € (antes custava 53,86 €), com mais de 2.000 compras só no mês passado e quase 2.000 avaliações que lhe dão 4,2 estrelas. Se procura um aquecedor que seja compacto, eficiente, silencioso e que não estrague a decoração, esta promoção da Black Friday é daquelas que não se pode deixar passar.

O Rowenta My Nomad destaca-se pela combinação de potência e versatilidade num design compacto e portátil. Equipado com tecnologia cerâmica, aquece rapidamente divisões até 25 m² e oferece dois modos de funcionamento: o modo Eco (900W), que permite poupar até 50% de energia, e o modo Turbo (1800W), ideal para aquecimento mais rápido ou espaços maiores. Um dos grandes trunfos é o funcionamento silencioso — apenas 42 dBA —, o que o torna perfeito para usar enquanto se trabalha, lê ou vê televisão sem qualquer incómodo. Além disso, inclui um sistema de segurança que desliga automaticamente o aparelho em caso de queda ou levantamento, garantindo tranquilidade mesmo em casas com crianças ou animais.

As avaliações dos compradores confirmam a qualidade do produto. Muitos descrevem-no como "silencioso de verdade", destacando que é "muito, muito silencioso" e ideal para divisões pequenas, com o sistema de segurança a ser um ponto positivo adicional. Outros elogiam a sua utilização prática, como quem o usa na secretária de trabalho e refere o "calor agradável" que proporciona, ou quem aprecia a oscilação que ajuda a distribuir bem o calor. O modo Eco é frequentemente mencionado: "muito silencioso no modo ECO, que proporciona um calor confortável e económico" e "pequenino, mas forte — o modo Eco é suficiente na maioria das vezes". A durabilidade também impressiona, com um utilizador a partilhar que a unidade anterior funcionou durante seis anos: "qualidade, poupança e silêncio — aquece em poucos minutos". Com comentários como "pequeno, mas potente" e "preço justo", o Rowenta My Nomad confirma-se como uma escolha sólida para quem quer conforto térmico sem gastar uma fortuna em eletricidade. E com este desconto da Black Friday, é o momento certo para garantir o teu.

