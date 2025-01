Este aquecedor muito elogiado pelos consumidores está 40 euros mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Nada pior do que chegar a casa e sentir aquele desconforto do frio, especialmente nesta altura do ano em que as temperaturas não dão tréguas. Depois de um dia longo, queremos encontrar um ambiente acolhedor, mas nem sempre é fácil escolher a melhor forma de aquecer a casa - entre gastos excessivos com gás e aparelhos que consomem demasiada energia, a decisão pode ser complicada.

A Rowenta apresenta um aquecedor que está a conquistar utilizadores pela sua potência e eficácia. "Não consigo nem pô-lo no máximo porque morro de calor, comparado com o outro que tinha, este é incrivelmente potente", partilha um utilizador satisfeito. E trazemos boas notícias: o preço baixou de 101€ para 66€, uma oportunidade para quem procura uma solução de aquecimento económica.

Silencioso e potente

"Aquece muito bem e em silêncio", é um dos comentários mais repetidos entre os utilizadores. Um cliente que trocou o aquecimento a gás por este modelo destaca a poupança: "Com um uso intensivo, calculo que serão uns 20-30€ mais na fatura da luz, muitíssimo menos do que pagava antes a desperdiçar gás para aquecer a casa." Outro utilizador reforça a eficiência: "Mesmo com o modo mais baixo (ECO) e a casa a 12-13°, em pouco tempo põe uma divisão a 17-18°, perfeita para trabalhar ou fazer o que seja." "Aquece muito bem e de maneira rápida", confirma outro cliente satisfeito.

Prático e fácil de usar

Com três modos de potência diferentes (incluindo modo ECO), este aquecedor adapta-se às suas necessidades. A alça de transporte permite movê-lo facilmente de divisão em divisão, e a sua base reforçada garante estabilidade total. "É um aquecedor simples mas muito eficaz", partilha um utilizador regular. Com uma potência que pode ir dos 1200W aos 2400W, é ideal para divisões até 25m².

Com uma avaliação média de 4.4 estrelas na Amazon, este aquecedor da Rowenta inclui ainda função anti-congelamento e termostato ajustável que permite controlar a temperatura ideal para cada espaço. Ideal para quartos médios entre 20 a 25m², é a escolha perfeita para enfrentar os dias mais frios deste inverno.

