"Que o tamanho não vos engane": este aquecedor compacto é potente e custa apenas 21€

Este artigo pode conter links afiliados*

Sabemos bem como são os dias frios em muitas casas portuguesas, onde o aquecimento não é regra. Quartos gelados ao fim do dia, casas de banho difíceis de aquecer e aquela sensação persistente de frio fazem parte do inverno para muita gente. É nestes casos que um aquecedor pequeno e acessível pode fazer toda a diferença. Este aquecedor da Fitabok tem sido uma das opções mais procuradas na Amazon, custa atualmente cerca de 21 euros (antes a 40 euros), soma mais de mil avaliações, mantém uma média de 4 estrelas e teve mais de mil compras no último mês.

Pequeno no tamanho, rápido no aquecimento

À primeira vista, o tamanho pode enganar. Com apenas 25 cm de altura e menos de 1 kg, este aquecedor aquece quase de imediato graças à tecnologia cerâmica PTC. Em poucos segundos começa a libertar calor, o que o torna ideal para divisões pequenas como quartos, escritórios ou casas de banho. Tem três modos de funcionamento, desde ventilação simples até calor mais intenso, permitindo ajustar conforme o frio aperta. Como refere um utilizador, “que o tamanho não vos engane, pois é potente e emite bastante calor”.

Silencioso e fácil de usar no dia a dia

Um dos aspetos mais elogiados nas avaliações é o funcionamento discreto. O ruído é praticamente impercetível, o que permite usá-lo enquanto se dorme, se trabalha ou se estuda. “Estava curiosa em relação ao ruído, mas considero-o impercetível”, escreve uma cliente, que destaca também a rapidez com que aquece a divisão. A pega integrada na parte traseira facilita o transporte entre divisões, tornando-o prático para quem precisa de aquecimento pontual em diferentes espaços da casa.

Segurança pensada para uso diário

A segurança é outro ponto forte. O aquecedor desliga-se automaticamente em caso de sobreaquecimento ou se for inclinado acidentalmente, o que transmite confiança para o usar perto de crianças ou animais. Alguns utilizadores referem ainda o sistema de arrefecimento progressivo após desligar, que permite manuseá-lo pouco tempo depois sem receios. “É bonito, pequeno e funcional”, resume uma avaliação.

Um preço difícil de ignorar

Neste momento, o aquecedor está disponível por cerca de 21 euros, depois de ter custado perto de 40 euros. Um valor acessível para um aparelho que resolve rapidamente o problema do frio em casa. “Apesar de ser compacto, cumpre perfeitamente o seu papel”, escreve outro comprador satisfeito. Para quem procura aquecer uma divisão sem grandes complicações, esta pode ser uma escolha simples e eficaz para enfrentar os dias mais frios do inverno.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.