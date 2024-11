Black Friday: Este aquecedor que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Nos dias frios de inverno, manter a casa quente e confortável pode tornar-se numa despesa enorme e numa verdadeira preocupação. Foi à procura de aquecedores a óleo que nos deparámos com o De'Longhi, uma escolha com modo económico e que, na semana da Black Friday, se encontra com 40% de desconto — passou de 116 euros para 70. O design elegante em branco combina com qualquer decoração e, graças à base com rodas, pode movê-lo facilmente entre as diferentes divisões da casa. Versátil, adapta-se na perfeição tanto à sala como ao escritório. Para além do modo ECO, tem também um sistema inteligente de aquecimento, conseguindo manter a temperatura agradável em toda a divisão, gastando muito menos do que outros aparelhos. E é completamente silencioso.

Com capacidade para aquecer espaços até 15 metros quadrados, este modelo tem tudo pensado ao pormenor: temporizador para programar o funcionamento (ideal para quem gosta de ter tudo organizado), diferentes níveis de potência para adaptar ao frio que está, e um sistema de aquecimento uniforme que mantém a temperatura estável. O tamanho compacto é perfeito para qualquer canto da casa — tem apenas 27 centímetros de largura — e, graças ao seu sistema a óleo, continua a irradiar calor mesmo depois de desligado, o que significa ainda mais poupança.

As opiniões de quem comprou este aquecedor não podiam ser mais positivas: "É o melhor do mercado sem nenhuma dúvida, consegue aquecer muito mais gastando menos energia que outros da concorrência", garante um dos compradores. Quem já tem este aquecedor confirma que "aquece rapidíssimo e bastante", sendo especialmente elogiado pelo seu tamanho compacto: "Comprei-o pelo seu tamanho pequeno, coloco-o debaixo da minha mesa de trabalho e aquece-me bastante bem”, partilha outro utilizador satisfeito.

A satisfação é tanta que há quem já tenha comprado um segundo para oferecer à família: "Comprei dois para oferecer aos meus filhos, estou contente com a compra. Já recomendei a mais familiares que procuram algo assim, com este tamanho e qualidade."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.