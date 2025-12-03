Facebook Instagram
Chegou a altura de investir num aquecedor que consome pouco (e este está com desconto)

Aquece rapidamente, consome pouco e já conquistou mais de 800 utilizadores só no último mês
Pilar Castelo Branco
Há 1h e 3min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aquecer os pés no aquecedor
Aquecer os pés no aquecedor

Photo by Freepik

 

Este edredão nórdico da Pikolin está com 33% de desconto e promete noites mais quentes

Com o frio a apertar e as contas de energia a pesarem cada vez mais no orçamento das famílias portuguesas, muitas procuram soluções que garantam conforto sem consumos exagerados. Entre as opções mais procuradas está este emissor térmico, que tem surpreendido quem o experimenta. Uma das utilizadoras explica bem o entusiasmo: "Comprei para experimentar e fiquei surpreendida. Aquece rapidamente e o consumo é mínimo." Não admira que já conte com quase 7 mil avaliações, uma média de 4.3 estrelas e mais de 800 compras só no último mês.

Um investimento que compensa

Este aquecedor funciona de forma eficiente e económica. Não usa combustíveis, não liberta fumos e apresenta um consumo reduzido, algo que muitos utilizadores destacam. Um utilizador garante que "o alto rendimento pelo pouco que consome" faz toda a diferença no dia a dia, sobretudo graças à programação horária e ao modo de poupança, que permitem ajustar o aquecimento à rotina de cada família.

Adquira aqui

emissor térmico

Mantém a temperatura estável toda a noite

Vários utilizadores destacam o conforto que o equipamento proporciona. Uma utilizadora partilha que "dorme com a porta do quarto entreaberta por causa dos gatos e mesmo assim mantém uma temperatura agradável durante toda a noite". Outra mãe acrescenta que adquiriu este aquecedor para o quarto do bebé, onde havia problemas de frio e humidade: "Numa hora aquece o espaço todo e, com o termóstato, o consumo é mínimo." O termostato regulável ajuda precisamente a evitar desperdícios e garante um aquecimento estável.

Instalação rápida e simples

O design discreto, em branco e alumínio, permite integrá-lo facilmente em divisões entre 10 e 14 m². A montagem também é bastante fácil: tanto pode ser fixado na parede como utilizado com os pés de apoio que vêm incluídos. Como refere um utilizador, "é bonito e pesa pouco, tanto para pendurar como para ter de pé". O comando à distância facilita o controlo das funções, tornando o uso mais cómodo no dia a dia.

Um desconto que torna a decisão mais fácil

Este aquecedor está, atualmente, disponível por 120 €, reduzido dos 158 €, o que representa 23% de desconto. Entre o consumo reduzido, a capacidade de aquecer rapidamente e a versatilidade da programação, é uma opção que vale a pena considerar para quem procura manter a casa confortável durante o inverno sem comprometer o orçamento familiar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

