Facebook Instagram
Descobertas

Controla-se à distância e poupa energia: este aquecedor caiu de 149€ para 99€ e acumula elogios

Mais de 300 compras no último mês: este aquecedor de 99€ promete baixar a conta da luz
IOL
Hoje às 13:06

Este artigo pode conter links afiliados*

Mellerware - Emisor Térmico
Mellerware - Emisor Térmico
Foto: Amazon.es
Esta máquina de limpeza de estofos da Rowenta está a preço recorde (e ajuda a prolongar a vida dos teus móveis)

O emissor térmico Mellerware Comfy tem estado a ganhar destaque graças ao desconto significativo que o baixou de 149,99€ para 99,99€, tornando-o uma das opções mais apelativas do momento para preparar a casa para os dias frios.

Além do preço, o design minimalista e discreto tem sido um dos motivos que leva muitos consumidores a escolhê-lo — mais de 300 compras apenas no último mês. Entre as várias avaliações, uma frase resume bem a experiência de quem já o instalou: "é prático de usar e instalar, ideal para espaços de cerca de 20 m²". Para quem procura reforçar o aquecimento da casa com algo eficiente, silencioso e com boa integração estética, surge aqui uma oportunidade interessante.

Este aquecedor oferece 1200W, suficientes para aquecer divisões pequenas e médias, e inclui três modos programáveis (Conforto, ECO e Antigelo), temperatura ajustável entre 5°C e 35°C e programação semanal que permite definir horários diferentes para cada dia. A função "Janela Aberta" distingue-se por desligar o aparelho ao detetar uma queda brusca de temperatura (2°C em 2 minutos), evitando consumos desnecessários quando há ventilação natural.

Adquira aqui

amazon emissor térmico

Este é um modelo pensado para poupança energética: o modo ECO ajusta automaticamente a potência conforme necessário, e a programação inteligente permite definir horários específicos para evitar que o aparelho trabalhe quando não é preciso. A conectividade WiFi permite gerir todas as definições através da aplicação da marca e integrá-lo em rotinas com assistentes inteligentes. Com certificação IP24, pode ser utilizado até em casas de banho, e a instalação pode ser feita no chão ou na parede, graças ao kit incluído.

As opiniões de quem já o usa ajudam a perceber o desempenho real: há quem diga que "mantém uma temperatura agradável mesmo em zonas bastante frias" e quem elogie o facto de ser "silencioso e fácil de configurar à distância".

Outros compradores destacam que "a programação funciona perfeitamente" e que o aquecimento é estável e controlado. A poupança na fatura também é mencionada: "a potência que tem é adequada a este tipo de uso, aquecendo apenas o necessário e poupando tanto quanto possível na fatura da eletricidade". O sentimento geral é muito positivo, com destaque para a eficiência, facilidade de uso e excelente relação qualidade-preço que o desconto de 33% torna ainda mais atrativa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Esta máquina de limpeza de estofos da Rowenta está a preço recorde (e ajuda a prolongar a vida dos teus móveis)
Este ferro da Philips é dos mais vendidos há meses. E agora está a quase metade do preço
De 162 euros para 90? Preço deste aspirador vertical Rowenta caiu a pique
Programe até 10 refeições do seu gato. O alimentador automático mais vendido da Amazon está com desconto
Mais Vistos
00:12:55
Secret Story
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
tvi
00:03:47
Secret Story
Pedro Jorge revoltado com os colegas: «Dizer que a miúda só tem o 4º ano...»
tvi
00:04:24
Secret Story
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
tvi
00:02:00
Secret Story
Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Famosos
"Não está magro. Está esquelético": associado a "doença gravíssima", Zé Lopes tem algo a dizer!
selfie
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Sharam Diniz
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Taça de Portugal
Benfica: Lukebakio vai cumprir jogo de suspensão diante do Atlético CP
maisfutebol
Mundial Sub-17
Mundial Sub-17: Suíça afasta Irlanda e marca encontro com Portugal
maisfutebol
Guerra na Ucrânia
Uma nuvem de fumo a 1.400 quilómetros da linha da frente. Ucrânia lança um dos ataques mais profundos na Rússia
cnn