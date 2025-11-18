Controla-se à distância e poupa energia: este aquecedor caiu de 149€ para 99€ e acumula elogios

Este artigo pode conter links afiliados*

O emissor térmico Mellerware Comfy tem estado a ganhar destaque graças ao desconto significativo que o baixou de 149,99€ para 99,99€, tornando-o uma das opções mais apelativas do momento para preparar a casa para os dias frios.

Além do preço, o design minimalista e discreto tem sido um dos motivos que leva muitos consumidores a escolhê-lo — mais de 300 compras apenas no último mês. Entre as várias avaliações, uma frase resume bem a experiência de quem já o instalou: "é prático de usar e instalar, ideal para espaços de cerca de 20 m²". Para quem procura reforçar o aquecimento da casa com algo eficiente, silencioso e com boa integração estética, surge aqui uma oportunidade interessante.

Este aquecedor oferece 1200W, suficientes para aquecer divisões pequenas e médias, e inclui três modos programáveis (Conforto, ECO e Antigelo), temperatura ajustável entre 5°C e 35°C e programação semanal que permite definir horários diferentes para cada dia. A função "Janela Aberta" distingue-se por desligar o aparelho ao detetar uma queda brusca de temperatura (2°C em 2 minutos), evitando consumos desnecessários quando há ventilação natural.

Este é um modelo pensado para poupança energética: o modo ECO ajusta automaticamente a potência conforme necessário, e a programação inteligente permite definir horários específicos para evitar que o aparelho trabalhe quando não é preciso. A conectividade WiFi permite gerir todas as definições através da aplicação da marca e integrá-lo em rotinas com assistentes inteligentes. Com certificação IP24, pode ser utilizado até em casas de banho, e a instalação pode ser feita no chão ou na parede, graças ao kit incluído.

As opiniões de quem já o usa ajudam a perceber o desempenho real: há quem diga que "mantém uma temperatura agradável mesmo em zonas bastante frias" e quem elogie o facto de ser "silencioso e fácil de configurar à distância".

Outros compradores destacam que "a programação funciona perfeitamente" e que o aquecimento é estável e controlado. A poupança na fatura também é mencionada: "a potência que tem é adequada a este tipo de uso, aquecendo apenas o necessário e poupando tanto quanto possível na fatura da eletricidade". O sentimento geral é muito positivo, com destaque para a eficiência, facilidade de uso e excelente relação qualidade-preço que o desconto de 33% torna ainda mais atrativa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.