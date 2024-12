É seguro ter um aquecedor ligado a noite toda no quarto?

Nos dias mais frios, é comum recorrer a aquecedores para tornar as noites mais confortáveis e quentes. Muitos de nós, nos dias mais duros, têm o hábito de deixar o aquecedor ligado durante a noite quando estão a dormir. No entanto, este hábito não é de todo seguro.

Embora os modelos de aquecedores mais recentes já incluam recursos de segurança, utilizá-los sem supervisão durante a noite continua a ser uma prática desaconselhada.

Os motivos para não deixar o aquecedor ligado durante a noite

Mesmo que os aquecedores portáteis modernos tenham recursos de segurança que permitem o uso prolongado, deixá-los ligados durante a noite pode aumentar o risco de incêndio. De acordo com um artigo do site Home Air Advisor, um estudo da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, dos Estados Unidos, revela que o aquecimento é a terceira principal causa de mortes em incêndios domésticos e a segunda causa de ferimentos em incêndios. Os aquecedores portáteis são responsáveis por mais de 40% dos incêndios residenciais relacionados com aquecimento naquele país. Além disso, manter o aquecedor ligado por longos períodos pode causar o sobreaquecimento dos cabos elétricos.

Se coloca roupas ou toalhas de banho sobre o aquecedor, também não o deve fazer. Reserve para aparelhos desenvolvidos para secar toalhas.

Melhores práticas para utilizar aquecedores de forma segura