Black Friday: diga adeus às toalhas frias com este aquecedor programável (tem 20% de desconto)

Este artigo pode conter links afiliados*

Nos dias frios de inverno, não há nada pior do que sair do banho e encontrar toalhas frias e húmidas. Foi à procura de uma solução que nos deparámos com o aquecedor de toalhas CREATE, que na semana da Black Friday se encontra com 20% de desconto. Com um design elegante em branco que combina com qualquer casa de banho, este modelo destaca-se pela sua versatilidade: pode ser instalado na parede ou usar-se com pés no chão. O ecrã LCD permite controlar facilmente a temperatura e, com 500W de potência, garante um consumo reduzido.

Com dimensões generosas de 96,9x5x55 cm, este modelo tem tudo pensado ao pormenor: um sistema programável que permite aquecer as toalhas duas horas antes de as usar, ou mantê-lo ligado continuamente como aquecedor de casa de banho. O controlo digital com ecrã LCD torna a sua utilização extremamente simples, permitindo ajustar a temperatura exatamente como pretende. Pode usá-lo não só para toalhas, mas também como aquecedor de vestuário ou simplesmente para manter a casa de banho confortável.

Não é por acaso que este é um dos aquecedores de toalhas mais vendidos da Amazon, com mais de 665 avaliações positivas. "É muito bonito, fica lindo na casa de banho e podem pendurar-se várias toalhas. Como se pode regular a temperatura, pode colocá-lo como quiser, e ainda tem temporizador para programar", partilha uma compradora satisfeita. A facilidade de instalação é outro ponto forte: "O produto é de qualidade e fica muito bem na minha casa de banho, funciona perfeitamente e foi fácil de instalar." E as vantagens vão além do aquecimento das toalhas: "Não só seca e aquece as toalhas, como aquece a casa de banho em pouco tempo." A experiência diária é o que mais conquista os utilizadores: "Uso-o há vários meses e estou super contente. Sair do duche e vestir o roupão quentinho e a toalha para o cabelo... é um mimo! Recomendo."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.