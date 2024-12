Ainda usa radiadores a óleo? Saiba qual o aquecimento recomendado pela DECO para poupar

Nestes dias mais frios, tudo o que queremos é uma casa quente e acolhedora. Enquanto algumas casas já contam com lareiras preparadas, outras precisam de aquecedores. No entanto, é importante lembrar que certos tipos de aquecedores podem aumentar significativamente a fatura de eletricidade nesta época do ano. Para evitar as faturas altas, a DECO PROteste revela alguns tipos de aquecedores mais económicos e que gastam menos.

De acordo com a defesa do consumidor, há uma tendência para comprar aquecedores portáteis (onde se incluem os termoventiladores, os convectores, os emissores e os radiadores a óleo), por serem mais baratos. Porém, são mesmo estes que fazem crescer a conta da eletricidade e apresentam uma pegada ambiental muito significativa.

As casas mais antigas, por norma, são casas que causam maior humidade e absorvem mais o frio. Quando não é possível colocar janelas mais eficientes ou reforçar o isolamento térmico da casa, é fundamental escolher um sistema de aquecimento eficiente, com custos mais baixos e com menores emissores de dióxido de carbono (CO2).

Ar condicionado e salamandras a pellets: as vantagens

Os aquecedores portáteis, apesar de serem práticos, acessíveis e fáceis de usar, são pouco eficientes em termos de custo e consumo energético. Estudos da DECO PROteste mostram que, embora sejam rápidos a aquecer o espaço próximo do utilizador, o consumo elevado reflete-se na fatura elétrica, especialmente se utilizados com frequência.

Por outro lado, opções como o ar condicionado ou as salamandras a pellets revelam-se mais económicas e eficientes para aquecimentos prolongados. Um ar condicionado pode poupar até 110 euros por ano em comparação com um termoventilador, enquanto uma salamandra a pellets permite economizar cerca de 96 euros anuais. Além disso, estas opções têm menor impacto ambiental, sendo que o ar condicionado reduz as emissões de CO2 em 206 quilos por ano e a salamandra é considerada neutra em emissões.

Ainda assim, para aquecimentos pontuais, os aquecedores portáteis podem ser úteis, mas devem ser usados de forma estratégica, como fontes secundárias. Equipamentos com temporizador, ou o uso de temporizadores de tomada, podem ajudar a minimizar desperdícios e controlar os custos.

Se a necessidade de aquecimento for maior e mais frequente, o investimento inicial em sistemas mais eficientes, como o ar condicionado ou a salamandra a pellets, compensa a médio e longo prazo, tanto em poupança de energia como em conforto. Além disso, o ar condicionado oferece a vantagem de poder ser utilizado para arrefecer a casa nos meses de verão.