Tem aquecimento central? Aplique este método para manter a casa ainda mais confortável

Com a chegada do inverno tudo o que queremos é uma casa quente e acolhedora. Dos aparelhos mais eficientes para aquecer as casas são os radiadores incluídos em sistemas de aquecimento central. Mas, a verdade é que estes aparelhos podem ser lentos a criar um ambiente confortável. Por isso, deve aplicar este método anualmente para fazer com que estes aparelhos funcionem no seu máximo potencial, aproveitando ao máximo o sistema de aquecimento.

De acordo com especialistas da empresa britânica Plumbing Force, consultados pelo site Express.co, existe uma técnica para equilibrar os radiadores e assegurar uma distribuição uniforme do calor.

Este processo implica ajustar as válvulas, desligar o sistema de aquecimento, regular as temperaturas dos radiadores e monitorizar as alterações de temperatura nas tubagens. Apesar de parecer complexo, é uma prática que compensa, garantindo conforto térmico durante o inverno.

Para realizar este procedimento, são necessárias algumas ferramentas básicas, como uma chave para purgar (remover o ar acumulado) os radiadores, um ajustador de válvula de bloqueio ou uma chave ajustável, uma chave de fendas e um termómetro digital ou multímetro térmico. A Plumbing Force recomenda realizar este equilíbrio anualmente ou sempre que necessário.

Siga os seguintes passos:

Desligar o sistema de aquecimento.

Purgar (remover o ar acumulado no interior dos radiadores do sistema de aquecimento central)

Verificar as válvulas dos radiadores.

Criar um mapa básico dos radiadores para entender a ordem em que os radiadores aquecem e determinar se há problemas na distribuição do calor.

Ligar o sistema de aquecimento e tomar notas.

Desligar novamente e esperar que arrefeça.

Ligar o sistema de aquecimento novamente.

Ajustar as válvulas do primeiro radiador.

Verificar a temperatura do radiador.

Conferir a temperatura das tubagens.

Repetir o processo até finalizar todos os radiadores

Equilibrar os radiadores é um método eficaz para otimizar o aquecimento da casa, garantindo conforto e eficiência durante os meses mais frios. Com ferramentas simples é possível distribuir o calor de forma uniforme e aproveitar ao máximo o sistema de aquecimento.