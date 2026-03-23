Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

“Mudanças rápidas e de grande escala”: última década bateu recorde nunca antes observado

Relatório traz conclusões preocupantes

Agência Lusa
Há 36 min
Na madrugada de domingo vai ter de acertar o seu relógio. Saiba como

A última década foi a mais quente desde que há registos, segundo um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgado hoje que alerta que o clima da Terra nunca esteve tão desequilibrado.    

O relatório Estado do Clima Global 2025 foi divulgado hoje a propósito do Dia Meteorológico Mundial e deixa um alerta: “o clima do planeta Terra está mais desequilibrado do que nunca”.

Olhando para indicadores como a emissão de gases com efeito de estufa, a temperatura da superfície da Terra e dos oceanos, o degelo e o balanço energético da Terra, os especialistas apontam “mudanças rápidas e de grande escala” registadas nas últimas décadas, mas que terão repercussões negativas durante centenas de anos.

Segundo os dados mais recentes, o período entre 2015 e 2025 registou as temperaturas médias mais altas desde que há registo e o ano passado, que terminou sob a influência do fenómeno La Niña (associado a temperaturas globais mais baixas) foi um dos mais quentes, ultrapassando em 1,43 °C a média pré-industrial de 1850-1900.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pela primeira vez, o relatório Estado do Clima Global incluiu também o balanço energético da Terra – que mede o ritmo a que a energia entra e sai do sistema terrestre – como um dos principais indicadores climáticos.

Num contexto de clima estável, a energia recebida através da radiação solar é equivalente à energia libertada, mas os especialistas explicam que o aumento das concentrações de gases com efeito de estufa, que retêm calor, perturbou esse equilíbrio.

Os dados revelam que o desequilíbrio energético da Terra "tem aumentado progressivamente desde que há registos, em 1960, tendo atingido um novo máximo em 2025”.

A esmagadora maioria do calor em excesso (acima de 91%) é absorvida pelo oceano, com impacto no conteúdo de calor do oceano (até 2.000 metros de profundidade), que aumentou sistematicamente ao longo dos últimos nove anos e atingiu um novo máximo em 2025.

O resultado é a degradação dos ecossistemas marinhos, a perda de biodiversidade, a redução da capacidade do oceano de absorver carbono, a intensificação de tempestades tropicais e subtropicais e o agravamento da perda de gelo marinho nas regiões polares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O oceano absorveu ainda cerca de 29% do dióxido de carbono (CO₂) emitido pela atividade humana entre 2015 e 2024, com impacto no pH da superfície oceânica, que tem diminuído ao longo dos últimos 41 anos, tornando a água mais ácida.

Por outro lado, 3% do excedente de energia é responsável pelo degelo e, em 2025, registaram-se “perdas excecionais” de massa glaciar na Islândia e ao longo da costa do Pacífico da América do Norte, e mínimos históricos na extensão média anual do gelo marinho no Ártico.

Entre o aquecimento dos oceanos e o degelo, o nível médio do mar está cerca de 11 centímetros acima do registado no início das medições por satélite, em 1993, uma tendência que, segundo projeções do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), irá prolongar-se durante séculos, resultando em “alterações irreversíveis também no pH das águas profundas”.

O relatório sublinha ainda as consequências das alterações climáticas na saúde, em particular no que respeita à mortalidade, meios de subsistência, e o aumento de riscos como doenças transmitidas por vetores e pela água ou problemas de saúde mental.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“E nesta era de guerra, o ‘stress’ climático revela também outra verdade: a nossa dependência dos combustíveis fósseis está a desestabilizar tanto o clima como a segurança global”, acrescenta o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, citado em comunicado.

António Guterres, que alerta que “o caos climático está a acelerar e o atraso será fatal”, diz ainda que “o planeta Terra está a ser empurrado para além dos seus limites”.

RELACIONADOS
Na madrugada de domingo vai ter de acertar o seu relógio. Saiba como
Gasolina e gasóleo mais caros novamente a partir de segunda-feira. Estes serão os aumentos
Mais Vistos
00:01:04
Secret Story
Bruna Gomes em choque com a reação de Hélder ao descobrir a relação de Eva e Diogo: «A mesma reação que a Ariana...»
tvi
00:09:09
Secret Story
Nomeações ao rubro: com o fim a cada vez mais próximo, a estratégia está em alta
tvi
00:04:04
Secret Story
Sob forte ovação, Hélder chega ao estúdio e desvenda o segredo que escondeu na casa
tvi
00:03:49
Secret Story
Sara aplica estratégia de peso no momento decisivo: «Existe uma relação entre Diogo e Eva»
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Ariana
Sem filtros! Ariana confessa o que realmente se passou debaixo dos lençóis com Diogo
Roma
Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento
cnn
Olho seco
A síndrome de olho seco afeta cada vez mais pessoas, mas há um novo tratamento que foge às terapias tradicionais
versa
Expulso
Renhido até ao fim! Este foi o concorrente expulso da semana do Secret Story 10
Eva
Inédito! Eva “encosta” Diogo à parede após ver imagens com Ariana na cama. Eis a reação do namorado
Seleção
Roberto Martínez convoca Paulinho para a Seleção Nacional
maisfutebol