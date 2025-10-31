Facebook Instagram
Dicas

Esqueça os radiadores a óleo: este é o aquecimento recomendado pela DECO para poupar

Se ainda utiliza radiadores a óleo, está na hora de reconsiderar. De acordo com as recomendações da DECO, pode poupar até 110 euros por ano
IOL
Há 2h e 26min
Radiador a óleo
Radiador a óleo
Esqueça o pó: a vida de quem tem lareira (ou churrasqueira) muda com este aspirador de cinzas

Nestes dias mais frios, tudo o que queremos é uma casa quente e acolhedora. Enquanto algumas casas já contam com lareiras preparadas, outras precisam de aquecedores. No entanto, é importante lembrar que certos tipos de aquecedores podem aumentar significativamente a fatura de eletricidade nesta época do ano. Para evitar as faturas altas, a DECO PROteste revela alguns tipos de aquecedores mais económicos e que gastam menos.

Os modelos portáteis, como termoventiladores, convetores, emissores e radiadores a óleo, são os mais procurados por serem acessíveis e fáceis de usar. No entanto, a associação de defesa do consumidor alerta: estes equipamentos estão entre os que mais fazem subir o valor da conta da luz e têm também um impacto ambiental considerável.

Para casas antigas, onde o isolamento térmico é mais fraco e as janelas deixam passar o frio, a escolha do sistema de aquecimento certo é essencial. E, segundo a DECO PROteste, há opções que permitem manter o conforto sem gastar tanto.

Entre as alternativas mais económicas estão o ar condicionado e as salamandras a pellets. Um ar condicionado pode representar uma poupança anual de até 110 euros face a um termoventilador, enquanto a salamandra permite economizar cerca de 96 euros por ano. Além disso, são soluções mais sustentáveis: o ar condicionado reduz as emissões de CO₂ em cerca de 206 quilos anuais e as salamandras a pellets são consideradas neutras em emissões.

Ainda assim, os aquecedores portáteis podem ser úteis para aquecer espaços pequenos ou de forma pontual — desde que usados com moderação. Equipamentos com temporizador ou tomadas com controlo de tempo ajudam a evitar desperdícios.

Para quem precisa de aquecimento frequente, investir num sistema mais eficiente, como o ar condicionado ou a salamandra a pellets, pode compensar a médio prazo — tanto no conforto como na poupança de energia.

RELACIONADOS
Esqueça o pó: a vida de quem tem lareira (ou churrasqueira) muda com este aspirador de cinzas
Conheça o "truque das avós" para tirar manchas de lixívia da roupa
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Calças de ganga de cintura subida podem colocar a saúde das mulheres em risco, alertam especialistas
Se fizer uma caminhada em jejum a esta hora do dia vai acelerar o metabolismo, garante nutricionista
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Mais Vistos
00:03:50
Secret Story
Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados»
tvi
00:01:58
Secret Story
Imperdível: Inês carrega no segredo de Bruno e as reações são inesperadas
tvi
00:01:14
Secret Story
Botão dos segredos volta a tocar e deixa a casa num caos
tvi
00:04:29
Secret Story
A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Aquecimento
Esqueça os radiadores a óleo: este é o aquecimento recomendado pela DECO para poupar
Dicas
Conheça o "truque das avós" para tirar manchas de lixívia da roupa
Mais Lidas
Famosos
Bomba lançada em "Secret Story": concorrente foi detido?
selfie
Boavista
Boavista desiste dos distritais da Associação de Futebol do Porto
maisfutebol
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Dicas
Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Musas portuguesas
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes