Quer poupar na conta da luz este verão? Basta mudar esta configuração no ar condicionado

Com a chegada dos dias quentes, são muitos os que já começam a preparar os aparelhos de ar condicionado para manter a casa mais fresca. No entanto, há quem evite utilizá-los com regularidade devido ao impacto que podem ter na fatura da eletricidade no final do mês.

No entanto, existe uma forma de poder utilizar o ar condicionado e que ajuda na redução do consumo de energia. A sugestão foi partilhada pelo site as sociedade, onde explica que um utilizador do Instagram garante ter poupado cerca de 50 euros apenas ao mudar a configuração do ar condicionado do modo "frio" para o modo "seco" ou "desumidificador".

Este modo reduz a humidade do ar, refrescando a casa de forma mais suave e com menor esforço do compressor. O resultado é uma temperatura confortável e sem o frio excessivo que alguns modos podem provocar.

Para além disso, usar o modo seco ajuda a evitar avarias causadas por excesso de condensação — algo comum quando o calor aperta e há várias pessoas na mesma divisão.

É importante referir que o modo seco pode não arrefecer tanto quanto o modo tradicional de refrigeração, mas é uma alternativa eficiente e económica para os dias de maior calor.